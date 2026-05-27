美NDAA眾院版援台10億 顧立雄致謝：共同討論提升台灣防衛能量

國防部長顧立雄針對美國聯邦眾議院軍事委員會公布2027財年國防授權法案，其中包括為「台灣安全合作倡議」提供最高10億美元資金，強調美方並非首次援台，過去2年都有，非常感謝美國兩黨一致性支持，台美雙方都會共同討論善用此款項提升台灣防衛能量。（資料照，記者廖振輝攝）

美國聯邦眾議院軍事委員會於美東時間26日公布2027財年國防授權法案（NDAA 2027）其中包括為「台灣安全合作倡議」提供最高10億美元資金，協助台灣自我防衛。對此，國防部長顧立雄今（27）日受訪說，美方並非首次援台，過去2年都有，非常感謝美國兩黨一致性支持，台美雙方都會共同討論善用此款項提升台灣防衛能量。

據報導，美眾議院軍委會今天公布「2027年國防授權法案」，其中包括「台灣安全合作倡議」提供最高10億美元資金，協助台灣自我防衛。顧立雄今天上午出席立法院財政、外交及國防委員會聯席會議審議國防特別條例時受訪說，事實上根據國防授權法案下的台灣安全合作倡議，來提供台灣安全援助並非首見，在2026、2025年都有。

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顧立雄說，非常感謝美國兩黨都是一致性的支持，來強化、願意提供這樣的安全援助來強化我們自我防衛能力，台美雙方都會共同討論來善用這筆錢來提升台灣的防衛能量。

民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷也表示，對美國參眾院一致支持表達歡迎感謝。他指出，最近川習會後出現如疑美論等不同說法，但美方至少表達國會上支持，川普跟拜登政府援助台灣皆每年攀升。

不過，陳冠廷也強調，國防也不能單只有軍購，委製商購也是重要途徑，他說，立委鍾佳濱已提出無人機條例，在野若針對國防部發展產業的能力有疑慮，我們有經濟部，如果他們擔心軍購，就應該支持商購。

陳冠廷說，他也向國防部建議，應該學習烏克蘭以任務導向多樣化採購，在採購、財政方式上，台灣都有很多可以進步空間。

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