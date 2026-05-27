王鴻薇提案刪光中選會媒宣費 游盈隆：積極溝通

中選會主委游盈隆。（記者林哲遠攝）

中選會主委游盈隆今首度赴內政委員會備詢。針對國民黨立委王鴻薇提案全數刪減中選會780萬媒宣費，游盈隆會前受訪時說，會積極與委員們溝通，希望不要減列中選會很少、很少的媒體宣傳費；此外，面對中共介選問題，中選會會與國安系統等單位做好準備。

游盈隆表示，中選會今天會積極地與委員們溝通，希望不要減列我們已很少很少的媒體宣傳費，他會很坦誠的跟內政委員會委員們進行溝通，希望他們不要一下子減列中選會7、800萬，中選會總數也不過7、800萬。

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針對中共介選問題，游盈隆說明，中選會已經做好各項的準備，計畫都相當完備，今天來內政委員會跟國會做報告，大家也都知道選舉過程中有各種可能的事情發生，中選會在做好準備的情況之下，去因應包括大家所關切的境外勢力，對於年底九合一選舉的威脅、破壞，會與國安系統等各單位做好準備。

此外，談及首度以中選會主委身分赴立院備詢心情？游盈隆表示，他今天特別告訴中選會同仁，從今天開始走進立法院，要帶著自信的微笑，中選會人少、事多、權力小，但負責非常重要的事情，會持續努力做好專業工作，這就是他的心情。

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