大巨蛋年收4.8億、北市府僅獲398萬！許淑華要蔣萬安重談分潤

台北市長蔣萬安接受市政總質詢。（記者田裕華攝）

台北市議員許淑華26日表示，大巨蛋2024年營收4.85億元，其中，光是演唱會票房抽成粗估就高達約1億元，還不包括場地租金、廣告與周邊授權等收益，然依柯市府時期的協議，台北市政府僅能分得398萬元，而且遠雄若將預估營收提得越高，市府拿到的分潤反倒更少，怒斥這種協議根本是「自廢武功」，質疑大巨蛋分潤協議究竟是市民紅利，還是遠雄大禮包？要求市府立即與遠雄重啟分潤談判，蔣允諾會盡快與遠雄溝通。據了解，遠雄的態度就是依照契約執行。

許淑華在市政總質詢指出，按照柯市府時期的分潤機制，市府分潤多寡將取決於遠雄提出的「預估營收」，遠雄預估營收提得越高，市府拿到的營收就會越少， 以2024年為例，遠雄預估營收為2.93億元，實際營收4.85億元，加上體育賽事扣減金額，市府最後僅能分得398萬元；倘若預估營收4.85億元，市府分到的更少、僅241萬元。

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她舉例，遠雄2024年光是歌手周杰倫、張惠妹合計9場演唱會，共35萬人次，如以每張票3000元推算，票房收入保守估計高達10.5億元，遠雄抽成10%、約一億元。2025年舉辦22場演唱會，以同樣票價計算，總計80萬人次，票房收入高達24億元，遠雄可抽2.4億元。

此外，根據協議內容，預估營業收入總額按已啟動營運場館，包含體育館、文化城、商場、旅館、辦公大樓、地下停車場等，演唱會不在其中。許淑華質疑，大巨蛋分潤協議究竟是市民紅利還是遠雄大禮包？前朝「自廢武功」，蔣市府不應跟隨，而是要大破大立。

她強調，去年就已要求市府趕快重啟分潤談判，蔣萬安也答應，但一年過去了仍舊無動於衷，這樣不是跳票嗎？市府給了遠雄面子、裡子，結果自己卻雙輸，要求立即和遠雄重啟分潤談判，並請會計師查核2024年帳目。

蔣萬安回應，體育局有跟遠雄協調，因現在並無全區、全面營運，但也允諾會先盤點後再跟遠雄溝通，1個月研議溝通重啟談判的條件。

體育局長游竹萍補充，市府希望等大巨蛋全區營運，取得完整財報後，再委由專業團隊重算，數據相對準確。

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