中捷藍線「政見跳票」！ 盧秀燕單挑議員 他算出波及議長等17人

台中市議員陳俞融（左2）痛批盧秀燕政見不是延宕京是跳票。（記者蘇孟娟攝）

民進黨台中市議員陳俞融今天總質詢質疑，市長盧秀燕15項市長幸福政見，迄今78%都跳票，尤其被她列第一順位的軌道建設，捷運藍線預算執行率僅3.25%；盧秀燕答詢時竟說，「我現在正在看妳的政見包括藍線要開工，開工了嗎？妳也政見進度零」；眾人紛撻伐「市長是妳耶、妳政見跳票怪議員？」，議員江肇國算出全議會包括議長在內，有17個議員把藍線建設列政見，「是甩鍋給議員嗎」、「是在說議員集體政見票嗎」。

陳俞融今天火力十足質詢鎖定盧秀燕重大建設大延宕，包括藍線進度緩慢，盧秀燕竟以陳俞融當初參選的政見回嗆，「議員，我來唸一下你的政見，你說要加速推動捷運藍線動工，現在開工了嗎？」、「你也政見進度零」。

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江肇國痛斥她自己施政無能，「市長反過來怪監督的議員？」；江肇國更逐一算出這屆議會65席議員的參選政見，竟包括議長張清照在內有17名藍綠及無黨議員均有藍線政見，再嗆她真要拉議員背鍋，就把鍋甩過來，「捷運藍線無法動工是議長和這些議員集體跳票嗎」，批評她，凡事推中央，推基層，推市民，「推賴祥德」，現在還推給全體議員，捷運藍線經費暴增、路線變更，機廠用地至今堆滿廢棄物無人清理，整整8年無法動工就是盧秀燕施政無能，不要再推托瞎扯了。

議員黃守達更是人間清醒指出，「等等，請問盧秀燕市長的意思是捷運藍線根本沒開工嗎？」、「現在要承認我之前質疑的捷運藍線開工未動工就是事實？」。

台中市長盧秀燕竟回嗆陳俞融競選政見問藍線開工了嗎，妳也是政見進度零。（記者蘇孟娟攝）

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