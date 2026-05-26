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    首頁 > 政治

    黃帝穎：蕭旭岑未提出曾請示馬英九或款項公用等證據 恐卸責於馬

    2026/05/26 18:59 記者張文川／台北報導
    金溥聰（右）昨曝光蕭旭岑與台商手捧千萬現金的合照。（資料照）

    金溥聰（右）昨曝光蕭旭岑與台商手捧千萬現金的合照。（資料照）

    前總統馬英九委由多年好友金溥聰出面揭發，馬英九基金會前執行長蕭旭岑（現為國民黨副主席）於任內收受中國廈門台商協會會長韓螢煥捐款100萬元現金，且有合照為證，但在基金會帳戶未找到入帳資料。蕭旭岑回應說是代替馬英九收受，有向馬英九請示；對此，律師黃帝穎認為，蕭旭岑迄今未提出曾請示馬、馬私人收款或金錢支出於公用的收據等證據，有將背信、公益侵占的刑責推給馬英九之嫌。

    今有立委在國會促請檢調應主動偵辦。對此，士林地檢署表示，目前沒有相關案件。

    對於馬捐款風波，律師黃帝穎表示，馬英九基金會前執行長蕭旭岑先前原本稱不碰錢，但在金溥聰昨日揭露蕭旭岑拿台商100萬元的照片後，改口說是代馬英九拿錢，黃認為蕭的說詞形同將刑法公益侵占罪、政治獻金法等刑責推給馬英九。

    黃帝穎指出，若蕭旭岑能證明收錢是請示過馬、且捐給馬私人為真，而馬英九未設政治獻金專戶，卻接受政治獻金，涉違反政治獻金法，可處3年以下徒刑。若捐款被查出不是要給馬私人，而是要捐給基金會，蕭若曾經請示基金會董事長馬英九，則馬、蕭即成為公益侵占罪的共犯，可處1年以上、7年以下徒刑。

    黃指出，但蕭旭岑迄今未提出證據，來證明是以馬英九私人帳戶收款、曾請示馬的公文或對話截圖、收到的錢均用於公用支出的收據等關鍵證據，無法排除是蕭在推卸刑責之詞。

    黃帝穎認為，不論是蕭或馬，若收受中國資金，只要接受中國黨政軍、所屬機構或派遣之人的資助或指示從事工作與國會遊說、選舉罷免等相關行為，涉犯「反滲透法」。

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