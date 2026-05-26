批藍白3部曲扼殺無人機產業 民進黨：摧毀下一個護國神山

民進黨發言人吳崢。（資料照）

立法院8日三讀通過國防特別條例。民進黨今（26日）指出，在野黨質疑台灣無人機產業、貼上「綠友友」政治標籤，並大砍國防預算；他呼籲切勿重蹈當年宇昌案、浩鼎案及高端疫苗的「毀台三部曲」，扼殺台灣正值黃金發展期的無人機戰略產業。

民進黨發言人吳崢今天錄製《DPP News》短影音表示，近年在野黨就無人機產業的杯葛，其手法與過去重創台灣生技產業的套路如出一轍。第一步，先透過「潑髒水」，將產業貼上政治標籤、影射弊案；第二步，在立法院以「卡脖子」手段，凍結預算、拖延計畫；第三步，讓這些具有高度戰略價值的產業政策被迫拖慢、打亂甚至停擺。

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吳崢進一步回顧，過去生技產業如宇昌案、浩鼎案皆受到重創，疫情期間的高端疫苗更面臨62起訴訟，最終全數以「查無不法」簽結。但即便司法最終還給產業清白，台灣早就錯失了關鍵的「黃金發展期」。

面對在野黨質疑「綠友友」，吳崢澄清，這是全台灣幾百家廠商一起拚出來的世界級成績，是真正的「台灣之光」。他以具體數據指出，2025年台灣無人機產業產值已衝破129億元，外銷金額更暴增21倍。在全球「非紅供應鏈」趨勢下，台灣本土廠商成為全亞洲第一家取得美國 Blue UAS 認證的企業，更直接拿下美國國防部訂單。

吳崢強調，台灣的無人機產業關乎台灣「國防自主安全」與全球「民主供應鏈」的戰略佈局，是台灣下一個極具潛力的「護國神山」，絕對不是政治鬥爭的提款機。他呼籲，在野黨應停止惡意抹黑，不要用過去摧毀生技產業的奧步，再次摧毀台灣的未來。

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