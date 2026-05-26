蕭旭岑收台商大筆現金捐款 學者示警：有收紅錢風險

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛。（記者羅沛德攝）

前國安會秘書長金溥聰昨公布，馬英九基金會前執行長蕭旭岑曾收取廈門台商協會會長、中國全國台企聯會（台企聯）會長候選人韓螢煥一筆現金捐款，且款項未入帳。中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛今（26）日表示，接受現金捐款會有稅責與金流問題，並有收受中國紅錢的風險。

王智盛受訪表示，接受現金捐款會有第一層的稅責問題，與第二層的金流問題。稅責問題相對簡單，原本應該給基金會的錢，捐給了個人，中間稅務應該如何計算，有捐贈稅務相關法規須遵循。

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王智盛指出，捐款人韓螢煥是廈門台商協會會長兼台企聯常務副會長，這到底是韓個人的金流？還是有收到特定委託的贊助資金？我們不得而知，形成了金流的斷點，並存在收受中國紅錢的風險。

王智盛質疑，捐款金錢的流向是哪裡來的？是台商會長自己捐助的？還是有受到特定指示？甚至是來自特定相關中國團體，透過台商會長作為白手套，捐贈給馬英九或馬英九基金會？韓螢煥、蕭旭岑、馬英九基金會必須舉證說明及釐清捐款金錢的來源。

王智盛坦言，若有斷點，收受紅錢捐款很難查證。過去多有耳聞，有透過在地協力者捐款，提供給特定候選人的案例，募款、資金都可能藉由特定在地協力者提供，在地協力者即作為金流的斷點。

王智盛表示，從此例見微知著，面對中國能以斷點式金流，透過在地協力者支持統戰滲透、介選活動，盼能比照美國、澳洲等國設立「代理人法」，把金流來源講清楚。依照目前的政策工具，即便有擔憂，也無從查起。

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