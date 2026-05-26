政院今跨部會邀李鴻源等專家 研議馬太鞍堰塞湖中上游減災方案

政院今跨部會邀專家學者舉行「研商馬太鞍上游處置議題專家會議」。（林業保育署提供）

馬太鞍堰塞湖去年溢流，因地方政府疏散未及造成慘重死傷與損失，目前蓄水量雖僅僅5千立方公尺，但中上游仍有高達2.4億立方公尺土砂，仍有可能因地震豪雨致災，政院今（26日）跨部會邀專家研議減災方案，將持續開設可抵達壩區的施工便道，以利機具與材料運輸通行。

該堰塞湖中上游溪床坡度陡，又有大量土砂淤積，加上沒有道路，人員、機具難以到達，為持續減災，政院今由副執行秘書李孟諺召開「研商馬太鞍上游處置議題專家會議」，其中台大教授李鴻源、成大教授游保杉和多位相關學者、農業部、經濟部、國防部等跨部會研議可行方案。

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林保署指出，除已在今年1月25日完成壩體降挖，持續利用有限機具在上游崩塌地高危險邊坡削坡、蝕溝控制、處理坡面排水等，並透過無人機撒播植生，並在中游河道施作臨時防砂設施，並開設施工便道抵達壩區，提供機具與材料運輸通行道路，也評估堰塞湖殘壩區V型狹谷河道佈設HDPE管作為未來新形成堰塞湖導排設施可行性。

林保署表示，學者認為開設施工便道是必要措施，但應注意颱風豪雨帶來逕流等破壞，也認為在目前坡面不穩定、河床不平整下，HDPE管施作困難又危險，應以蛇籠工法代替；李孟諺統整各方意見後表示，應再詳細調查堰塞湖崩塌地，至於HDPE管佈設等，後續還要再邀專家討論可行性，並就可能發生情況持續監測模擬。

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