爆「外框小姐不付錢」！林昭印喊被抹黃 咼昇華怒轟：胡說八道

民眾黨中央委員林昭印。（資料照）

民眾黨中央委員林昭印今（26日）被爆出，他擔任桃園市黨部主委期間曾受招待上酒店，卻「框小姐出場」還想賴帳，遭民眾黨暫停桃園市議員中壢選區的提名，不過他表示，「我沒做的事情，就是沒有做，請媒體不要抹黃」。對此，前民眾黨中央委員咼昇華怒轟，「林昭印在胡說八道」。

咼昇華透露，3年前他因桃園基層傳不合，因而作東邀集地方黨部成員聚餐，餐敘後續攤共赴酒店，除他自己外還有時任桃園黨部正副主委的林昭印、黃成峻及2名地方幹部。不過，他在午夜離場後，從酒店幹部得知，林當夜「框小姐出場」，還把「外框檯」費用8000元算在他身上，最終拖欠10月才還清。

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前民眾黨中央委員轉述咼昇華表示，當初只是因為中央委員身分，且桃園有兩名立委參選人，希望桃園能團結一致，力拚總統及立委大選，所以請桃園全部的同仁幹部聚餐，凝聚共識。由於餐廳營業時間已到，眾人提議要前往另一處續攤，而本場聚餐是由他發起，所以他跟其他幹部搭車前往。

咼昇華指出，由於經商的關係，避免不了會出入部分飲酒場所，互相請客是非常正常的事情，但唯一有一個部分是帶小姐出場的費用，他是非常介意的。他說，俗語稱「請東請西沒有在請這個的」，所以他透過黨內的主管代為轉達這件事情，並非想要做任何政治攻防。

咼昇華再指，當天他凌晨12點30分左右已離開消費場所，後續幾位友人與林昭印、黃成峻到3、4點才離開，他怒批，「如果覺得受迫為何不與我一同離開」、「他在胡說八道」。

咼昇華說，他本人已離開政壇一段時間，目前也無意在參與政治工作，相關說明，就以本次說明為主。

前民眾黨中央委員轉述咼昇華發聲。（擷取自臉書）

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