綠營剛徵召屏東市長人選 前哨戰就開打

屏東市長安里、永光里活動中心用地取得協調會，立委鍾佳濱前往主持。（鍾佳濱服務處提供）

立委鍾佳濱25日召開長安里、永光里民活動中心用地取得協調會，民進黨籍市民代表林仁傑批評「代理市長蓋了7座，但周佳琪市長至今0座」，屏東市公所則表示，現在正加強舊有活動中心建築的安全性和耐震補強，新建活動中心正依程序辦理中。由於民進黨才剛徵召梁育慈參選屏東市長，因此被視為前哨戰已經展開了，也使得屏東市的選戰開始加溫。

屏東大同段553等地號保留給市公所作為里活動中心的時程到2025年7月，但現階段尚未收到市公所的撥用計畫，國產署南區分署屏東辦事處主任林秀娟說，機20用地原指定為派出所用地，所以要取消指定用途，取得「無妨礙都市計畫證明」再辦理。

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代表林仁傑指出，程清水代理市長期間蓋了7座，周市長執政4年卻沒有一件活動中心的案子，在施政上顯然有很大的進步空間！

屏東市公所則說明，新建活動中心的撥用計畫正依程序辦理中，即有舊活動中心則加強耐震補強。

立法委員鍾佳濱說，過去程市長在興建活動中心是透過縣市合作，雙方共同籌措經費，甚至也積極向中央爭取補助款，希望國產署再予以保留，當場也獲得允諾辦理。

由於屏東市長人選綠營才剛剛敲定，綠營隨即對市政展開檢視，被視為選戰攻防戰的前哨戰，讓選情也多了些火藥味。

市民代表林仁傑（左）、嚴永馨。（鍾佳濱服務處提供）

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