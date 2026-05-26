陳素月拚彰化縣長的大票倉！綠員林市長鎖定3人選

陳素月（前中）問鼎縣長大位，員林市長人選未定，黨部說3名人選在做考量。（資料照）

民進黨立委陳素月問鼎下屆彰化縣長，普遍被外界看好，但目前員林市長尚未推出人選，地方盛傳，藍白縣長人選陷入「內戰」，陳素月贏面更大，員林市長就不提名。對此，民進黨縣黨部主委楊富鈞表示，員林是陳素月的「本命區」，不可能不提名市長人選，縣黨部和黨中央目前針對3名人選作考量，適當時間就會公佈。

彰化縣兩大票倉為彰化市、員林市，彰化市人口近22萬，員林市則有12萬人，要贏得縣長寶座，必需在彰化市、員林市處於不敗之地（票數不能相差太多），透過市長人選催出更多潛在支持者。民進黨在彰化市長確定提名彰化縣議員黃柏瑜，但員林市至今未傳出有人爭取提名。而國民黨縣議員涂俊任佈局市長多時，同黨縣議員劉惠娟也有意爭取，兩人耕耘地方許久，將來黨內初選出線者，將成為藍營問鼎縣長大位者的大助力，對陳素月產生極大的威脅。

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對此，民進黨縣黨部主委楊富鈞表示，民進黨在員林市長不可能缺席，原本已鎖定一名特定人選，後來因為國民黨內出現「亂局」，最後由魏平政出線，選戰局勢有變，他們重新評估最適當人選，「目前有3人在做考量」，若確定後，就會對外公佈。

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