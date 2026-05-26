國民黨斗六市長林聖爵爆參加公祭 當喪家面前飆罵議員參選人「垃圾囡仔」

斗六市長林聖爵。（資料照）

今年代表民進黨重回議員選戰的前時力雲林縣議員廖郁賢，近日出席地方公祭活動，遇到國民黨籍斗六市長林聖爵，沒想到遭對方當眾辱罵「垃圾囡仔」、威脅要讓她「落選」。廖郁賢今天（26日）召開記者會痛批，「2026年的台灣、2026年的雲林，竟然還有民代以為只要聲音夠大、勢力夠強、背景夠硬，就可以讓監督的人閉嘴！」

廖郁賢過去就曾因地方建設監督、言論影射與選舉恩怨，和林聖爵結下樑子。近日2人又爆衝突，代表民進黨參選雲林第一選區（斗六市、莿桐鄉、林內鄉）議員的廖郁賢，本月24日出席一場地方上的公祭活動，巧遇林聖爵。起初林聖爵開玩笑對廖郁賢說「你這麼會說，斗六市長給你選」，沒想到簽完名後，林聖爵突然暴怒，當著喪家對廖郁賢叫囂：「你啊！你一個小女生啊！信嗎？你再講一句，這屆，我會給你落選！你信嗎？再罵啊！這次我絕對給你落選……」

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廖郁賢控訴，「那種威逼，簡直要把『權力傲慢』四個字寫在臉上。這不僅是對民主選舉的褻瀆，更是一種極度低劣的政治流氓手段。這種針對性的霸凌絕非偶然。回想昨天團拜現場，林聖爵的女性人馬刻意針對我大演『好可怕，她來了』的戲碼。現在我終於明白，上樑不正下樑歪，整群人躲在暗處戲謔，市長本人則在明處叫囂恐嚇。林聖爵，到底是你自己心理素質太差，還是你的斗六市公所已經淪為幫派堂口，只能靠威脅來維繫僅存的權力？」

廖郁賢當天還放出林聖爵當眾罵完她後，要離開前又撂下一句「垃圾囡仔」的影片，當時廖郁賢因為掃街拜票導致喉嚨沙啞，就沒有多回嘴。

而今天廖郁賢和同黨議員開記者會又透露，最近自己頻繁遭到尾隨、警告和威勒，自己不禁聯想到24日林聖爵當眾威脅要讓她落選的發言，「一切的合理懷疑，我想並不過分了。今天開這個記者會，心情其實很沉重，沉重的不只是我個人遭遇跟監、恐嚇。真正讓我難過的是，2026年的台灣、2026年的雲林，竟然還有民代以為只要聲音夠大、勢力夠強、背景夠硬，就可以讓監督的人閉嘴。」

「但是我要很清楚地講，我廖郁賢不會閉嘴，我們民進黨全體黨公職也不會閉嘴，江湖很大，我們團結一心為地方。我們很清楚若閉嘴，沒表達，下一個不敢講話的人，可能就是雲林的年輕人、基層公務員、地方鄉親，甚至每一個看不下去、心裡有話的人。咱若連一句真話都不敢講，這個地方，欲按怎進步？」

她接著說：「市長不是皇帝，人民更不是要跪著生活，地方盛傳林聖爵市長之所以能部署議員人馬，是即將成為張家副手、爭取國民黨提名立委之位，但你的佈局，請不要禍害無辜。現在霸凌的是你擔心影響自己人馬的女性議員候選人，那麼未來，家族政治世襲裡，霸凌的就是全雲林縣民。」

前雲林縣議員廖郁賢。（資料照）

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