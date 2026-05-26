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    首頁 > 政治

    中國干涉出訪！德議員笑「能拍好萊塢電影」賴清德妙回：我能挑男主角嗎？

    2026/05/26 15:36 記者陳昀／台北報導
    德國國會友台小組主席徐德分今率跨黨派議員會見賴清德總統。（總統府提供）

    德國國會友台小組主席徐德分今率跨黨派議員會見賴清德總統。（總統府提供）

    德國國會友台小組主席徐德分今率跨黨派議員會見賴清德總統，對於賴總統近日訪問史瓦帝尼，邦交國之間的正常交流卻遭中國試圖干涉，他開玩笑稱「可能好萊塢已經想把這個經驗拍成電影」；賴也笑回：「那我可以指定男主角由誰來演嗎？」

    徐德分表示，德國政府與國會對台灣的立場都沒有改變，與台灣進行交流，中國有時候會表示意見，訪團注意到中國的外交部昨天發表聲明批評此行訪台，他要以「民主社會之間的交流是正常的，不會接受第三方的干涉」簡單回應。

    徐德分提到，賴總統近期訪問史瓦帝尼，邦交國之間的正常交流卻遭中國試圖干涉，甚至引起全球關注；他開玩笑說：「可能好萊塢已經想把這個經驗拍成電影」，賴總統則笑回「那我可以指定男主角由誰來演嗎？」現場氣氛熱絡。

    徐德分表示，台德雙方都面臨來自威權政權的挑戰，因此更加重視全球布局、產業韌性、社會韌性與國防產業合作；許多現在展開的新合作，是兩、三年前難以想像的。

    他說，會密切注意接下來的發展，特別是軍購方面的議題，因為軍購有一些變數，但是也看到美國國會裡面有強力的支持。也很期待看到，什麼時候美國總統川普會跟治理台灣的人通話。

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