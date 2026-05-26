新北躍升全國最幸福城市 呂家愷盼帶動遊客玩、住新北

國民黨新北市議員呂家愷（左）說，在新北成為全國幸福城市指數的第一名後，應設法吸引更多人來新北玩跟住，期待地方招商案也能納入休閒量能。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市議員呂家愷今於議會質詢，引國民黨新北市長參選人李四川提新北美區應有像樣的觀光飯店，在新北成為全國幸福城市指數的第一名後，應設法吸引更多人來新北玩跟住，期待地方招商案也能納入休閒量能；新北市長侯友宜表示，他歡迎業者一同合作，在帶動地方特色底下，留住觀光客，同時促進對北的了解。

呂家愷表示，李四川提每區都應有像樣的觀光飯店現在新北成為全國第一幸福城市，以三鶯地區為例，三鶯線下半年就要開通，「區區有飯店」說法出來後，有人笑說我來新北玩後，在台北住就好，「這不就是細漢言論？」

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他指出，雙北共治或北北基桃宜在共治的理念，大家是互相平等，如今新北的整體量能跟以往不一樣了，變成全國第一後，下一步應該吸引更多人來新北玩，更吸引他們住，夜經濟概念就是讓在地經濟效應可以變2倍、3倍。

呂家愷說，台北國際觀光飯店有21家，新北4家，一般觀光旅店，台北14家，新北4家，新北土地那麼大，人口多、廟宇文化多，公園、老街，各種特色都有，代表有成長潛能，期待侯市長針對地方已在討論的招商案，都能納入休閒量能。

侯友宜表示，新北市雖然飯店量沒台北市多，但是新北市有很高的成長空間，像八里福朋飯店，因為觀光帶動，幾乎生意都非常好，未來三鶯線、美術館、三鶯文創整合文化計畫，整個廊帶起來，它的夜經濟，留宿的國際觀光客就會大增，所以都要未雨綢繆。

侯友宜說，在一個地方的特色文化展現新北市的主體性，留住他們、住在這個地方消費，了解在地的更深文化，必須先期規劃，是非常正確的方向。他說，九份飯店也快好，提前部署，他歡迎業者一同合作，在帶動地方特色底下，留住觀光客，同時促進對北的了解。

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