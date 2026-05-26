2立委3議員華麗助陣 國民黨高雄市高鐵里長參選人黃瑋樺黨內登記

高市議員白喬茵為黃瑋樺助陣。（記者王榮祥翻攝）

國民黨高鐵里長參選人黃瑋樺今上午由兩位前、現任立委與團隊，及兩位議員、一位議員幕僚陪同下，完成黨內里長參選登記，華麗登記陣容也展現出氣勢。

高雄左營區高鐵里是因應人口成長，由菜公里新劃分出的里別，區域內多為新興大樓與移入人口，投入高鐵里里長選戰的黃瑋樺曾任立委陳菁徽與黃昭順辦公室執行長，也是柯志恩2022市長選舉時的競選團隊助理。

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她指出，新設里的里政服務不應停留在傳統模式，里民期待的是更具創新思維與建設升級的領導力，她日前也與昔日老闆柯志恩合掛看板，象徵從里到市的治理連結，期盼將地方聲音精準向上反映。

今天上午，黃瑋樺在前立委黃昭順、立委陳菁徽團隊、高市議員陳玫娟與白喬茵、及高市議員李雅芬團隊陪同下，前往市黨部完成高鐵里里長參選登記。

她強調，這不只是一個程序，更是一份責任的開始，一路走來也很感謝許多長輩、朋友與里民的支持與肯定，讓她更加堅定投入地方服務的決心；未來希望用更多行動，打造更安全、更便利、更有溫度的高鐵里，傾聽大家的聲音，成為真正願意做事、能夠做事的里長。

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