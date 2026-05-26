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    首頁 > 政治

    林國漳訪三星盼承襲陳定南的頂真 團隊批吳宗憲卡預算騙選民

    2026/05/26 13:51 記者江志雄／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）今天走訪三星鄉，盼承襲老縣長陳定南的「頂真精神」。（圖由林國漳競辦提供）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）今天走訪三星鄉，盼承襲老縣長陳定南的「頂真精神」。（圖由林國漳競辦提供）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天（26日）到三星鄉造勢。到場助講的宜蘭縣議會民進黨團總召陳文昌火力全開，砲轟國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲在立法院惡意卡預算，損害地方權益，口口聲聲要照顧宜蘭鄉親，根本是欺騙選民。

    林國漳「237宜蘭蓋漳行動」行腳全縣計畫，今天抵達天送埤福山寺，偕同民進黨三星鄉長參選人黃錫墉、縣議員參選人游雅絢同台造勢。林國漳說，三星是老縣長陳定南的故鄉，過去與陳共事過程中，學到嚴謹、實事求是的「頂真精神」，他此行除了傾聽民意，也了解在地需求，盼承襲陳定南精神，為三星拚未來。

    黃錫墉指出，三星是農業大鄉，無人機在現代農業應用上帶來極大幫助，吳宗憲卻荒謬地拋出「無人機恐罹癌」言論，嚴重污名化台灣的無人機產業，且至今不願道歉，令人無法接受。

    陳文昌直指宜蘭縣議會正在審查今年度追加減預算，發現許多預算遭到追減，他詢問縣府局處長，得到的答案竟是中央預算沒通過，他痛批國民黨立委不履行職責審查預算，吳宗憲身為國民黨主席鄭麗文的親信，更是立院國民黨團核心，在中央惡意卡關預算，卻說成照顧宜蘭鄉親，根本是欺騙選民。

    陳文昌說，吳宗憲常在媒體上聲稱陳定南是他的偶像，現在除了當鄭麗文的親信、反對國防預算，還讓攸關地方建設的中央預算至今無法通過，「陳定南如果人在世，看到你這種表現一定不會高興，宜蘭鄉親不會贊成這種不實在、講白賊的人」。

    林國漳（左）與三星鄉親握手寒暄尋求支持。（圖由林國漳競辦提供）

    林國漳（左）與三星鄉親握手寒暄尋求支持。（圖由林國漳競辦提供）

    宜蘭縣議會民進黨團總召陳文昌（中），砲轟吳宗憲惡意卡預算、欺騙選民。（圖由林國漳競辦提供）

    宜蘭縣議會民進黨團總召陳文昌（中），砲轟吳宗憲惡意卡預算、欺騙選民。（圖由林國漳競辦提供）

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