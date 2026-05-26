國民黨大讚中國火箭！他參與SpaceX發射升空 本人親留言酸爆

國民黨青年部粉專曬圖大讚中國火箭。（取自國民黨青年部粉專）

中國「神舟23號」載人飛船於24日深夜在甘肅酒泉成功發射。國民黨青年事務發展委員會主委連勝武，率20多位來自台灣的學生赴中國甘肅酒泉觀賞。事後，國民黨青年部在臉書分享照片，還稱讚中國這次「神舟23號」飛行乘組中首度有來自香港的載荷專家黎家盈，還稱希望這次交流能成為台灣青年追夢的動能。不過，成大畢業、曾參與美國SpaceX太空探索公司火箭發射活動的美國科羅拉多大學博士沈明學就親自留言狠酸：「我做的太空儀器，去年9月SpaceX發射升空，我就在火箭下面啊。」

國民黨青年部粉專昨（25）日發文表示，連勝武這次率團的20多名成員來自台灣各地高中、大專院校，一行人跨越千里。24日晚間23時左右，倒數結束，火箭點燃的那一瞬間，真的會明白什麼叫做「震撼」。青年部大讚，「短短幾分鐘的升空，背後卻是無數科研人員、工程師，甚至整個世代投入的夢想與努力。那一刻我們看到的，不只是火箭。而是人類對宇宙的想像、對未來的不放棄。」

請繼續往下閱讀...

國民黨青年部還說，此行更別具意義，大陸神舟23號飛行乘組中，首度有來自香港的載荷專家黎家盈。兩岸三地的華人青年，用各自的方式，仰望同一片宇宙。連勝武還說，台灣近年大力發展航太科技，許多青年懷抱航太夢。希望這次交流，能成為台灣青年追夢的動能，有朝一日，也能有台灣的年輕人，踏上太空。

貼文之中，國民黨青年部還附上多張火箭升空照片，多面中國五星旗也一併入鏡。該文PO出不到1天，已湧進將近2000則留言痛罵。網友紛紛留言：「以為是共青團的粉絲頁」、「早說你們跟共產黨共用小編嘛」、「現在都不裝了」、「原來是共青團啊！我還以為是國民黨青年部」、「這麼用力吹捧別的國家」、「不要臉就無敵」、「6個月前在美國加州發射的福爾摩沙8號衛星 （齊柏林衛星），都沒看你們那麼用心關注，笑死」。

而沈明學則直接在下方留言：「做的太空儀器（NASA IMAP任務）去年九月SpaceX發射升空，我就在火箭下面啊。」

根據夏漢民太空科技中心資訊，IMAP於2025年9月24日由SpaceX Falcon 9自佛羅里達發射。成大畢業的沈明學博士長期研究太空電漿、宇宙塵埃、高能粒子與日球層物理，現任普林斯頓大學太陽物理實驗室副研究員。在IMAP任務中，他擔任 IMAP-Lo 儀器副領導，並參與 SWAPI 科學團隊（前儀器校正負責人），為任務科學與儀器校正提供重要貢獻。

沈明學在下方留言酸爆。（取自國民黨青年部粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法