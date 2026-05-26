引進史瓦帝尼移工？ 外交部：可行性評估台史勞務合作中

外交部亞西及非洲司司長顏嘉良26日表示，目前台史勞務合作，仍處於可行性評估階段。（資料照）

外交部長林佳龍先前曾提及欲與邦交國史瓦帝尼發展職業訓練、勞務合作。對此，外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今（26）日表示，目前台史勞務合作，仍處於可行性評估階段；外交部目前以協助史瓦帝尼升級職訓中心為優先目標，勞動部勞動力發展署目前正在史瓦帝尼實地評估考察當地職訓中心。

史國時報（Times of Eswatini）月初報導曾指出，我國在3個月內援助史國超過新台幣240億元，且每年將從史瓦帝尼招募1千名移工。當時外交部發聲否認，指出相關內容毫無事實基礎，也未提出任何具體證據，屬於典型錯假訊息操弄。

請繼續往下閱讀...

針對台史勞務合作，顏嘉良今日於外交部例行記者會表示，林佳龍去年4月、今年4月兩次訪問史國，與史瓦帝尼相關部會就雙邊合作交換意見，台史勞務及職訓合作方面，目前以協助史國升級職訓中心為優先目標。外交部也協調勞動部勞動力發展署於本月24日至30日赴史瓦帝尼實地評估考察。

顏嘉良說明，勞動力發展署考察重點主要為考察3所史瓦帝尼現有職訓中心，評估史國目前重點職業訓練領域的培訓量能，聚焦製造業、觀光服務業、能源、建設技能的培訓狀況，作為我國未來協助史瓦帝尼擴充職訓類別與可訓練人數的依據。

顏嘉良指出，此計畫主要目的為有效提升史國青年就業競爭力、培育史國產業所需專業技術人才，未來可以優先由我國即將進駐史國「台灣產業創新園區」的台商進用，達成協助史瓦帝尼促進就業、提高勞動力專業度，推動產業升級的效果。

至於未來是否要引進史國勞工或專業人才，顏嘉良表示，由於涉及層面與部會非常廣，任何國家移工來台，均需符合我國外籍移工引進相關法規，目前台史勞務合作，仍處於可行性評估階段。未來若有招募移工計畫，會以維護我國國家安全、公眾健康、保障國人就業為優先前提，也以填補我國特定產業勞動力缺口，及促進雙邊專業技術交流為考量重點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法