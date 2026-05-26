打臉中國！德國會友台小組見賴清德 重申民主交流不受第三方干涉

德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）率領跨黨派議員會見賴總統。（總統府提供）

賴清德總統今接見德國國會跨黨派議員團時表示，國際局勢快速變化，民主夥伴唯有彼此合作，才能維護以規則為基礎的國際秩序，期盼台德在資安、國防產業、災害防救、社會韌性等領域持續深化合作；德國國會友台小組主席徐德分提到，中國外交部昨曾批評此次訪台，但「民主國家之間的往來不會接受第三方干涉」。

賴清德指出，這是第21屆德國國會友台小組首次來訪，且由跨黨派議員組成，格外具有意義。訪賓包括德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）、副主席萊爾榭（Markus Reichel）及艾欣（Mandy Eißing），以及議員魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）、卡福特（Rainer Kraft）等人。

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賴清德表示，面對國際局勢快速變化，民主夥伴唯有彼此合作，才能維護以規則為基礎的國際秩序，感謝德國政府及國會對台灣的重視與支持。賴提到，前年9月德國軍艦時隔22年再度通過台灣海峽，且強調台海屬於國際水域、捍衛自由航行權。德國國會友台小組也多次重申支持台灣的國際參與，在在都讓台灣更有力量，與更多夥伴攜手為全球發展貢獻心力。

賴清德說，這幾年來台德除了不斷深化民主價值的連結，雙邊也在經貿、科技等領域持續拓展交流，台積電在德勒斯登投資設廠，更是台德產業合作的重要里程碑，促進台灣和歐洲產業交流，進一步提升台灣與德國對全球民主供應鏈韌性的貢獻；期待台德未來在資安、國防產業或災害防救、社會韌性等各面向深化夥伴關係，以經驗攜手鞏固民主韌性。

徐德分表示，此次訪團成員來自德國不同地區，並充分展現德國跨黨派對台灣的支持。他說，德國政府與國會對台的立場都沒有改變，儘管與台灣交流時，中國有時候會發表意見，像是中國外交部昨天也對此次訪問行程有所看法，對此，他要簡單以「民主社會之間交流是正常的，不會接受第三方干涉」作為回應。

談及總統日前出訪史瓦帝尼，徐德分認為，這是具有邦交關係國家間的正常交流，中國對此進行干涉也引起國際間高度關注。他強調，德國與台灣的關係歷經多年考驗，不會發生任何改變，然而面對外部環境的持續變化，兩國應持續加強雙邊交流，共同面對來自威權政體的威脅。

徐德分表示，台灣與德國在全球布局、產業韌性、國防及民防等產業發展面臨相同挑戰，並有許多共同點及可以相互學習之處，期盼兩國在許多領域展開新的合作。

訪賓包括德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）、副主席萊爾榭（Markus Reichel）及艾欣（Mandy Eißing），以及議員魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）、卡福特（Rainer Kraft）等人。（總統府提供）

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