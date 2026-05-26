鄰近專制中國仍成功民主化 美國NED創會主席盛讚台灣成就

與談的美國民主基金會（NED）創會主席卡爾．格什曼（Carl Gershman）今出席「公元兩千論壇」會前記者會時高度肯定台灣的民主成就。（主辦單位提供）

前捷克總統哈維爾創辦的「公元兩千論壇」首度移師亞洲，明在台北登場。與談的美國民主基金會（NED）創會主席卡爾．格什曼（Carl Gershman）今出席會前記者會時高度肯定台灣的民主成就。他強調，台灣作為與龐大專制政權比鄰的華語國家，在經濟、科技與政治上的成功，充分證明了「民主不是西方的專利，而是全世界的普世價值」。

格什曼表示，美國國家民主基金會由雷根總統於1982年倡議發起，在美國國會的跨黨派支持下挺過艱難處境、持續壯大。他預告，明天將在論壇談論台灣議題，因為NED的發展歷程，有一部分就是與台灣建立夥伴關係。

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格什曼回憶，他1994年首度來台，當時便萌生「台灣應該建立一個類似 NED 的基金會」的構想，時任新聞局長胡志強當時有個宏大願景，希望台灣成為被世界認可的「第三波民主國家」。為此，雙方1995年在台灣舉辦史上最偉大民主會議之一的盛會，集結來自25國的60位全球頂尖政治學者，當時的總統李登輝、台北市長陳水扁、台灣省長宋楚瑜都與會演講，那場會議也凸顯「民主已經降臨台灣」的重大意義。

談到台灣當前民主發展，格什曼表示，台灣的民主對全世界具有重要的象徵意義，台灣體積雖小，且緊鄰一個龐大的華語專制政權，但台灣的成就代表著，在具備儒家文化認同的華語國家中，完全具備實現民主的可能性。

格什曼盛讚，台灣是非常成功的民主國家，不僅造福自己的人民，更象徵民主理念的普世性，證明民主不是西方的專利、已經傳播到全世界。民主國家內部必然存在分歧，這在美國等國都很正常，但台灣歷經數十年奮鬥，不僅成功轉型，在經濟、科技、政治上都取得卓越成就，這段歷程值得國際探討。

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