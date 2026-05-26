馬辦內鬨！粉專分析：金溥聰大戰蕭旭岑爭奪馬英九政治遺產

金溥聰昨表示，蕭旭岑稱他在基金會不管錢，但他們從王光慈電腦硬碟取得的照片顯示，蕭旭岑親手收受台商總會會長韓螢煥捐款，但在基金會帳戶未找到類似金額的入帳資料。（資料照）

臉書粉專「聲量看政治」今日發文表示，前總統馬英九辦公室與基金會爆發嚴重內鬨，昨日記者會引爆宮鬥劇首波高潮，這場內戰表面上是財務爭議，實質上則是馬英九晚年政治遺產的正統爭奪戰。老臣金溥聰以護主姿態出刀，企圖奪回馬英九形象的解釋權；蕭旭岑則以遭抹黑、被清算強力反擊，全力捍衛自己作為兩岸路線代理人的政治位置。這場風暴已引發黨內高度關注，現任國民黨主席鄭麗文亦對此表示憂慮。

粉專「聲量看政治」分析，從大數據聲量圖來看，金溥聰在前幾天聲量低迷，直到昨日親自帶著律師與會計師出馬，並當場祭出關鍵的現金照片，聲量隨即爆衝。金溥聰過去慣用關鍵時刻出刀取得控制權，這次他將複雜的財務爭議，壓縮視覺畫面，成功發動心理戰。此舉不僅讓群眾產生直覺連結，更將蕭旭岑從幕僚直接打成嫌疑人。

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粉專「聲量看政治」認為，金溥聰或許最在意的是馬英九的歷史形象不能被蕭旭岑、王光慈這批人重新定義。對他來說，馬英九是他一生政治工作最重要的作品。

「聲量看政治」提及，金、蕭兩人最大的差異，在於金溥聰靠忠誠，搶奪誰最懂馬英九政治人格的忠誠正統；蕭旭岑則靠授權，伸張自己依循指示執行兩岸交流的執行者正統。

「聲量看政治」直言，蕭旭岑的心理，則是新代理人面對舊馬系清算時的生存戰。他隨即採取法律行動反擊，將戰場拉回「程序正義」。他怕的是自己多年建立的兩岸人脈、政治角色與馬辦代表性一夕之間被打成貪腐、欺瞞與架空，這才是讓他寢食難安的事。

「聲量看政治」指出，金溥聰在搶回馬英九本人的詮釋權，蕭旭岑則在保住自己身為馬英九路線的代理權。兩人都說自己是在保護馬英九，但真正被保護的，其實是各自的政治位置。

馬辦風暴持續延燒。（圖擷取自「聲量看政治」臉書粉專）

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