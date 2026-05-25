新北小巨蛋3度流標 議員質疑舊泳池「養蚊」淪治安死角

新北小巨蛋BOT案流標3次，議員質疑範圍內舊泳池荒廢多年，容易孳生蚊蟲。（石一佑提供）

新北市政府規劃在板橋第二運動場（位於板橋高中後方）推動「小巨蛋」BOT案，卻3度流標。市議員石一佑今天在市政總質詢指出，範圍內的救國團舊泳池已荒廢10年，雜草叢生、孳生蚊蟲，恐淪為治安死角，盼市府在招標前活用空間。市長侯友宜允諾，在安全無虞的前提下，部分場地可開放里民使用，兼顧環境清潔。

石一佑質疑，市府規劃興建小巨蛋，BOT案已經流標3次，過去救國團經營的露天游泳池荒廢長達10年，夏天到了可能出現病媒蚊、鼠患，環境缺乏積極管理維護，甚至有街友翻牆進入，恐淪為治安死角。

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石一佑說，據了解，BOT案範圍內仍有私人土地，早期板橋區公所曾向地主價購，後來因為土地登記疏失，衍生產權爭議，相關因素可能是流標原因，她希望案件尚未招標前，能妥善處理荒廢的場地，活化既有建物空間，開放居民使用。

侯友宜表示，在安全無虞的前提下，部分空間可以借給當地里民使用，兼顧環境清潔，他將責成體育局、板橋區公所檢討，但是要做好管理維護。

體育局長洪玉玲說，小巨蛋BOT案總計約4.5公頃，其中僅有3%土地是民國50年板橋公所曾向地主協議價購，但是產權沒有登記，有相關文件資料佐證，後來經過法院訴訟，判定市府有使用權，這部分招商文件也有闡明，不影響案件推動。

洪玉玲指出，BOT案設定50年興建及營運期，3次招標案中，第1次有廠商投標，但不符合政策目標，第2、3次則是因國際局勢變動、原物料上漲等大環境因素，無人投標，將調整招商條件或促參模式再次招標。

此外，針對泳池荒廢問題，洪玉玲表示，泳池原本就封閉，民眾不可隨意進入，園區也有派人定時巡邏、打掃，至於既有建物的社區教室，如有鄰里活動需求，都可向公所借用。

新北小巨蛋BOT案範圍內有救國團早期經營的游泳池及建物，因荒廢多年，議員憂心恐淪為治安死角。（圖由石一佑提供）

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