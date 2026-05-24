為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨地方黨部世代接班 黃捷、吳沛憶出線 郭國文激戰落馬

    2026/05/24 20:24 記者陳昀／台北報導
    民進黨立委吳沛憶當選民進黨台北市黨部主委，首要任務是輔選沈伯洋當選市長。（記者廖振輝攝）

    民進黨立委吳沛憶當選民進黨台北市黨部主委，首要任務是輔選沈伯洋當選市長。（記者廖振輝攝）

    民進黨地方黨部主委與全國黨代表改選今天投票，根據民進黨組織部今晚公布的「各縣市、勞工暨海外黨部主任委員當選名單」，台北、高雄市黨部主委分別由立委吳沛憶、黃捷新任，展現世代接班布局；台南市黨部主委由立委郭國文與市議會副議長林志展激烈競爭，最後林志展順利出線。

    全國最受矚目的六都地方黨部主委，有多位立委與地方議會要角出線。台北市由立委吳沛憶以新任之姿當選；新北市由立委蘇巧慧成功連任；桃園市由前主委、前議員張火爐新任當選；台中市由現任主委許木桂順利連任；台南市由市議會副議長林志展新任當選；高雄市則由立委黃捷出任新任主委。

    其他縣市，順利連任的包含宜蘭縣黨部主委邱嘉進、苗栗縣陳詩弦、台東縣張鈺晨、基隆市林明智、新竹市施乃如（現任議員）、嘉義市黃大祐以及連江縣李哲宇 。

    新任當選的主委則有新竹縣現任全代蘇仁鑑、彰化縣為前代表謝翠屏、南投縣為議員吳棋楠、雲林縣為前主委江宗保、嘉義縣是前民雄鄉長何嘉恒、屏東縣為立委徐富癸、花蓮縣為前主委陳景豐、澎湖縣是前主委盧長在，以及金門縣則由前執行長游騰弘當選。

    另外，勞工黨部、僑界也完成相關人事重組，勞工黨部由執行長林文瓊新任，海外僑界部分，美西黨部由前執行長陳芃佑新任、美東由紐約台灣會館理事長蘇春槐新任、加拿大由前主委楊超陽新任、大洋洲為僑務委員陳秋燕新任，東南亞由評召何素珍新任；另外，美南現任主委吳本立與非洲現任主委李崇維皆順利獲得連任 。

    民進黨組織部今晚公布各黨部主委的當選名單。（民進黨提供）

    民進黨組織部今晚公布各黨部主委的當選名單。（民進黨提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播