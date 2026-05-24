民進黨地方黨部世代接班 黃捷、吳沛憶出線 郭國文激戰落馬

民進黨立委吳沛憶當選民進黨台北市黨部主委，首要任務是輔選沈伯洋當選市長。（記者廖振輝攝）

民進黨地方黨部主委與全國黨代表改選今天投票，根據民進黨組織部今晚公布的「各縣市、勞工暨海外黨部主任委員當選名單」，台北、高雄市黨部主委分別由立委吳沛憶、黃捷新任，展現世代接班布局；台南市黨部主委由立委郭國文與市議會副議長林志展激烈競爭，最後林志展順利出線。

全國最受矚目的六都地方黨部主委，有多位立委與地方議會要角出線。台北市由立委吳沛憶以新任之姿當選；新北市由立委蘇巧慧成功連任；桃園市由前主委、前議員張火爐新任當選；台中市由現任主委許木桂順利連任；台南市由市議會副議長林志展新任當選；高雄市則由立委黃捷出任新任主委。

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其他縣市，順利連任的包含宜蘭縣黨部主委邱嘉進、苗栗縣陳詩弦、台東縣張鈺晨、基隆市林明智、新竹市施乃如（現任議員）、嘉義市黃大祐以及連江縣李哲宇 。

新任當選的主委則有新竹縣現任全代蘇仁鑑、彰化縣為前代表謝翠屏、南投縣為議員吳棋楠、雲林縣為前主委江宗保、嘉義縣是前民雄鄉長何嘉恒、屏東縣為立委徐富癸、花蓮縣為前主委陳景豐、澎湖縣是前主委盧長在，以及金門縣則由前執行長游騰弘當選。

另外，勞工黨部、僑界也完成相關人事重組，勞工黨部由執行長林文瓊新任，海外僑界部分，美西黨部由前執行長陳芃佑新任、美東由紐約台灣會館理事長蘇春槐新任、加拿大由前主委楊超陽新任、大洋洲為僑務委員陳秋燕新任，東南亞由評召何素珍新任；另外，美南現任主委吳本立與非洲現任主委李崇維皆順利獲得連任 。

民進黨組織部今晚公布各黨部主委的當選名單。（民進黨提供）

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