密室逃脫業者納管 沈伯洋：新北能處理為何台北不行？

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋。（記者廖振輝攝）

民進黨今（24）舉行台北市黨部黨職選舉投票，台北市長參選人沈伯洋於文山區受訪時，被問到密室逃脫業者納管，為何新北市做得到，台北市卻沒辦法，以及面對密室逃脫、醫美偷拍案，市長蔣萬安因喊話中央從源頭管理而被酸是「中央處理器」，藍營反稱中央不作為，蔣才「處理中央」；對此，沈回應，場所管理比源頭管理更重要，地方可以直接做的事，說中央不處理「太超過」，而且為何新北市可以，台北市卻不行。

沈伯洋表示，新北市在2023年也有問過中央，中央也有函覆，今天的重點是稽查方式，如果都是用書面稽查，無法達到效果，而且密室逃脫的場所分級，國土署本來在這個分級，跟在地方政府要不要執行是兩回事，只要有執行，不論是聯合稽查或消防檢查，都可納入規範，更不要說，新北當時也有提出例如保險要不要做，又或場所管理應定期多久檢查一次，一旦地方政府有這些執行措施，都可避免憾事發生。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋指出，議員參選人陳聖文之前也因密室逃脫而受傷，並開記者會告訴大眾有疑慮，然（市府）卻無相關作為。此外，針孔偷拍是犯罪行為，本來就有一定規範，也在稽查範圍之內，強調「場所管理比源頭管理更重要」，否則以現今電商發達的狀況，很難遏止所有購買，若是被家暴者為了自保而買，該如何區分，不如從可能的高風險場所著手，才是根本正源之道。

他也提到，不管是密室逃脫還是針孔裝設場所管理，全都是地方上可以直接做的事，說中央不處理，真的有點太超過，反問為什麼其他的縣市可以處理，台北市卻不能？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法