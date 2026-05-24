少子化對策「婚育脫鉤」！ 不婚族想育兒一樣有補助

賴清德總統上任2週年記者會，宣布推出「台灣人口對策新戰略」，行政院會28日將拍板相關政策。（資料照）

賴清德總統上任2周年記者會，宣布推出「台灣人口對策新戰略」，行政院會28日將拍板相關政策。黨政人士表示，本次18項政策亮點，除「0-18歲成長津貼」外，更重要的是有兩大政策重心：「婚育脫鉤」以及「友善職場」。對於沒有選擇進入婚姻但希望育兒的國人，政府也同樣會給予與一般家庭無異的實質支持。

黨政人士強調，這次的「家庭支持篇」共端出18項政策，徹底揚棄單純的補貼思維，透過「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」四大策略，建構涵蓋「安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓」等五大面向的全方位支持政策，讓資源可以更精準地投放，更重視未來的投資。

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該名人士表示，由於現代社會型態轉變，政府首要之務是破除傳統框架，未來的新戰略也會朝向「婚育脫鉤」的原則規劃，對於沒有選擇進入婚姻但希望育兒的國人，政府也同樣會給予與一般家庭無異的實質支持，去（2025）年12月11日行政院所提出的「人工生殖法草案」，也是基於這樣的政策構思，將未婚女性也納入規範當中，未來在法案三讀後，對於沒有打算進入婚姻的國人，也一樣支持、提供補助。

他說，本次新戰略的重點，就是透過政府的力量，形塑親職友善的職場環境，新政策將過去0到3歲、總計30天的彈性「育嬰假」，大幅延長適用到孩子6歲，且天數倍增至60天的「育兒假」。

此外，除彈性減工時外，也將提出「職代補貼」制度，給予中小企業實質的支持，補貼同事職代津貼以及鼓勵新聘替代人力，解決老闆的煩惱、減輕中小企業的營運壓力，勞工才敢真正安心請假，從而減輕育兒負擔。

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