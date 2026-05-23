原民會駁斥預算不足 強調中央整體投入逾240億元

原民會今發聲明駁斥預算不足，強調中央投入逾240億元。圖為原民會主委曾智勇（右）過往在立法院報告及答詢。（資料照）

針對外界質疑今（2026）年度原住民族預算未達原住民族人口比例，以及原住民族綜合發展基金財務與原民法案推動進度等議題，原住民族委員會今（23）日發布聲明回應指出，原住民族政策涉及多個中央部會共同推動，相關經費並非只編列於原民會，今年度中央政府整體至少有240億元預算直接用於原住民族相關政策與服務。

原民會表示，原住民族政策涵蓋教育、文化、醫療、交通、住宅、產業與社會福利等多個面向，因此包括教育部、運動部、內政部、衛福部、文化部及農業部等部會，都有編列相關預算推動原民政策，僅各部會與相關基金投入的原住民族專案經費就接近90億元。

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此外，原民會指出，還包括育幼托育、社會住宅、交通建設、通訊基礎建置、治山防災及災區重建等公共建設與社福經費，也都能讓原住民族直接受益，因此不能單以原民會本身預算判斷政府對原民政策支持程度。

針對外界關切原住民族綜合發展基金財務問題，原民會強調，截至今年4月底，基金淨值仍約有71億元，整體財務狀況穩健，並無外界所稱「破產」情況。今年也持續編列經費，推動原住民保留地禁伐補償等重要政策。

至於部落聯外道路補助經費調整，原民會表示，主因是立法院修正財劃法後，中央與地方財源配置改變。不過，地方統籌分配款同步增加，因此地方整體財源並未減少。原民會舉例，新竹縣尖石鄉與五峰鄉整體財源仍增加約4000萬元。

在法案推動部分，原民會指出，行政院過去已多次提出「原住民族自治法」及「原住民族土地及海域法」等草案送交立法院審議，但仍待立法院排審；「都市原住民族權利保障條例草案」及「原住民族工作權保障法」修正草案，也仍在立法院審查程序中。

原民會表示，將持續與行政院、立法院及各部會合作，推動原住民族相關法制與政策，保障原住民族權益，也回應族人與社會各界期待。

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