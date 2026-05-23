粉專護航李四川質疑「爆料翻車」 四叉貓：所以承認建商每年給600萬？

國民黨新北市長參選人李四川。（資料照）

網紅四叉貓先前公布國民黨新北市長參選人李四川財產申報資料，指出李四川任公職期間財產申報莫名暴增，引發外界討論。李四川並沒有否認四叉貓爆料內容，僅稱如果有違法就去檢舉，有藍營側翼粉專跳出來質疑四叉貓爆料翻車。對此，四叉貓表示，該粉專幹嘛急著跳出來護航，而且還用「李四川當建商的執行長，年薪只有600萬算偏低」這種瞎理由護航，所以現在是幫忙承認宏國建商每年拿600萬給李四川囉。

四叉貓在臉書PO文表示，其實前幾個月李四川的財產申報已經被他翻到爛，比較有趣的幾個點之前在政論節目還有直播中都被他說完惹，昨天看到政客爽很LAG的跳出來護航覺得挺好笑，明明上次爆料之後李四川有出來回應：「我依規定申報，若有違法可以去檢舉」不過看在藍營側翼粉專這麼急，那就再說一次給大家聽。

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四叉貓指出，李四川的財產申報，在沒有變賣土地房子的情況下，2017年（新北副市長）到2019年（高雄副市長）扣掉吃喝生活花費，這兩年淨賺了768萬7107元（註：副市長月薪16萬元）；李四川在2020年後擔任宏國建商的「執行長」直到2022年就任台北副市長財產申報，在沒有變賣土地房子的情況下，扣掉吃喝生活花費，這兩年又淨賺了1284萬8353元。

四叉貓直言，他沒說賺那麼多錢違法啦，反正現在也沒違法證據，旋轉門條款不太懂，他只是好奇翻閱財產申報，然後問問怎麼這麼會賺而已，但粉專幹嘛急著跳出來護航，而且還用「李四川當建商的執行長，年薪只有600萬算偏低」這種瞎理由護航，所以現在是幫忙承認宏國建商每年拿600萬給李四川囉。

李四川今天出席新北活動，媒體問他高雄市副市長卸任後去擔任建設公司執行長是否有違反「旋轉門條款」？李四川簡短回應：「歡迎檢調來調查。」

網紅四叉貓。（資料照）

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