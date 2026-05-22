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    首頁 > 政治

    真撕破臉！黃光芹飆罵黃國昌 再轟民眾黨「邪教」遭小草灌爆

    2026/05/22 19:09 即時新聞／綜合報導
    資深媒體人黃光芹。（取自黃光芹臉書）

    資深媒體人黃光芹。（取自黃光芹臉書）

    原本親近民眾黨的資深媒體人黃光芹，今日在主持節目直播中，遭小草搗亂洗版，一氣之下暫停節目飆罵民眾黨主席黃國昌近30分鐘。節目結束後她餘怒未平，在臉書發文批小草為「邪教徒」，她還特別取消留言限制，開放任何人留言，而她的臉書也遭到憤怒的小草灌爆。

    前民眾黨發言人楊寶楨日前宣布脫黨參選台中市議員，遭民眾黨主席黃國昌狠酸「很少看到有人參選是用嘴選舉」。而黃光芹昨日對此發表評論「黃國昌不也是用嘴參選？」引發小草怒火。

    黃光芹今日在直播時大罵黃國昌近30分鐘，甚至數度爆出粗口，連來賓試圖打圓場，都無法阻止她的怒火，還驚動頻道官方人員緊急打開訂閱者模式，降低聊天室發言數。黃光芹最後更撕破臉表示，黃國昌上節目時言不由衷，自己陪他演戲演得很累，通告她可以不要了，今天就是要講出真話。

    黃光芹節目結束後，繼續在臉書發文開砲，她表示，要強迫她說黃國昌「是選真的」，根本就像是在逼回教徒吃豬肉。她也說，媒體人評論民眾黨主席，居然被鋪天蓋地往死裡打，「我可不是吃素的，絕對奉陪到底。」

    黃光芹表示，不只中午直播節目，她晚上的直播節目，也要繼續和「邪教」開戰，歡迎大家放馬過來。另外，她也在留言區說明，她的這篇臉書文，已經特別開放所有人留言，「看你們這些邪教徒怎麼搞」。

    目前黃光芹臉書該貼文已湧入超過400則留言。小草紛紛大罵：「黃光芹不演了」、「你真的不了解黃國昌」、「民眾黨黨務妳說了算？」、「變成綠光芹了」、「綠光芹閉嘴」、「說別人是邪教的時候 自己也沒好到哪去」、「底色就是綠色」、「你先假裝同一路然後再吵架說自己被欺負了，這個套路都不會換欸，從韓國瑜開始就用這招」；還有小草難過表示：「光芹姐的直播，我幾乎都有看，我實在很難過，竟然想法不同就要被說成邪教」。

    也有網友力挺表示：「光芹姐挺妳」、「終於忍不了這個關燈人」、「阿姐是對的」、「長期追光芹姐直播我也知道您心直口快真性情，跟您說聲加油！也希望民眾黨不要再發生類似的爭議」、「知道黃國昌的信徒是多麼瘋狂了吧」。

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