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    首頁 > 政治

    周美青發聲！律師揪1點「意外」 網熱議：馬以南住台灣嗎？

    2026/05/22 14:15 即時新聞／綜合報導
    前第一夫人周美青。（資料照）

    前第一夫人周美青。（資料照）

    前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事延燒，馬英九妻子周美青21日發聲明，委請馬英九大姊馬以南擔任主要執行者，且於必要時代表馬家親屬對外說明。對此，律師王至德稱，「有點意外」主要執行者是馬以南，而不是周美青。網友也議論紛紛，稱「馬以南住台灣嗎？」

    王至德在臉書粉專寫道，從周美青的發言，看來馬英九的精神狀況的確是不太好；聲明都特別提到「主要執行者」了，猜測可能已經聲請、或預備聲請監護或輔助宣告了。只是有點意外的是，聲明說主要執行者是馬以南，而不是周美青，因為一般來說如果聲請監護或輔助宣告，監護人或輔助人通常是配偶，再來是子女。

    王至德解釋，選配偶多因為是最親近的人，選子女是因為配偶的年紀通常跟被宣告人差不多，有時兩人年紀都大了，腦袋也不見得多清楚，所以選比較年輕的子女來擔任。「而馬以南比馬英九還大5歲，今年都80歲了，還請她老人家出來主持這件事，確實是讓我有點意外。」

    相關聲明也在社群平台瘋傳，在X平台上有網友疑問「為什麼不讓老婆照顧？」「馬太太寫授權給比馬英九老的馬大姊，處理馬英九相關事務！太太不跟身邊，台灣健保便宜又好用，不是去美國，是去哪裏呢？」另有網友猜測「可能大姊講話，馬英九比較不會有意見。」

    周美青聲明。（讀者提供）

    周美青聲明。（讀者提供）

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