防空系統全都露！ 林俊憲要求國防部、數發部源頭管制機敏圖資

立委林俊憲秀出花蓮佳山基地的商業地圖圖資。（記者陳治程攝）

國內商用衛星地圖已行之有年，舉凡路線導航、土地勘測、災害情蒐等應用皆相當成熟；然而，事涉機敏的國軍軍事營區資訊，也在平台上一覽無遺，佳山、嘉義和台南空軍基地全被看光光，引發立委林俊憲關切，要求數發部對接商用地圖業者加強管制圖資，也要求國防部不應只對數位資訊「降階」，並落實「要塞地帶堡壘法」等規範補強國安破口。

林俊憲指出，就大眾最普及的Google Map而言，不管是空軍的花蓮佳山基地、嘉義空軍基地，甚至是軍民共用的台南機場等內部設施，舉凡跑道、指管部和彈藥庫，甚至是官兵起居的生活大樓及基地周邊的近程防空系統，「在地圖上都看得一清二楚」，任何人只要拿起手機就可以看。針對軍事機敏「全都露」，林俊憲也重申國內不是沒有法律規範，只是「一直都沒有來執行」。

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林俊憲強調，不只南韓將美軍基地、前總統府要地青瓦台完全遮蔽；法國也要求商用地圖對軍事基地等敏感設施情資予以過濾；更以美伊衝突為例，指出伊朗即便缺乏衛星偵察能力，仍成功運用商用地圖情資，奇襲中東美軍基地；並提及南韓長期管制高精度圖資，就算今年有條件鬆綁Google Map在境內營運，其運作情形仍受高度監督，政府應據此參照，並要求企業源頭管制機敏圖資。

國防部情報參謀次長室少將助理次長吳天任回應，面對軍事機敏情資管制規範尚未完備前，國軍目前是以數位資訊從源頭「降階」，以避免衍生狀況和設施移動等耗時做法，同時也跟數發部溝通、定期管制進度，希望儘速有所成果。

數位發展部政務次長侯宜秀表示，該部今（22）午就將邀集內政部、國防部和Apple、Google、微軟三大國際業者代表開會，透過政府與業者緊急對接，目標在最短時間內積極調整衛星影像，讓商用地圖服務符合我國國安與機敏資訊保護規範；此外，後續也將盤點市面地圖App，舉凡Google地圖、Apple地圖、TomTom、導航PAPAGO等第三方圖資，確保平台上架後也能受到管理與監督。

林俊憲另建議，除當前地圖情資，軍方和數發部更應溯及既往，針對過往的「歷史影像」圖資加以管制。他以法國伊斯特爾－勒蒂貝空軍基地為例，法國在下令管制軍事圖資後，便將此前所有資訊給遮蔽，不給有心人士「時間序列分析」的空間。他強調，我國面臨嚴峻國安情勢，而衛星影像的解析度也非常清楚，呼籲政府「亡羊補牢」，儘速補上這塊國安破口。

立委林俊憲秀出花蓮佳山空軍基地的商業圖資，要求國防部儘速補強軍事機敏資訊的源頭管制。（記者陳治程攝）

立委林俊憲指出，南韓長期管制高精度圖資輸出，該國前總統府要地青瓦台即是一例。（記者陳治程攝）

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