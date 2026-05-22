無黨籍金門副縣長李文良鬆口選縣長 今天與鄉親有約

金門縣副縣長李文良終於鬆口表示，將投入年底金門縣長選舉，今天下午3點將舉行「李文良鄉親服務處成立茶會」。（李文良鄉親服務處提供）

無黨籍金門縣副縣長李文良鬆口表示，將投入年底金門縣長選舉，今天下午3點將舉行「李文良鄉親服務處成立茶會」，說明參選理念。

民眾說，和往年相比，今年金門縣長選情冷，連參選人數都撲朔迷離，其中除了國民黨提名的縣籍立委陳玉珍，早就劍指金門地方自治史第1位女縣長；另名人氣沸騰的前縣長楊鎮浯仍穩居台北農產運銷股份有限公司董座，農曆年前雖有班師回朝氣勢，卻始終只聞樓梯響，中間選民等他表態「參選到底」的究竟是縣長還是立委？

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比較尷尬的人是李文良，自從被縣長陳福海欽點「接班人」後，似也因陳福海長期耳提面命而獲益「良」多，加持不少，因此對於接手陳福海，繼續優化金門為更幸福的城市越有信心，將更上一層樓；他說，感恩縣長提攜，「在沒有縣長同意前」不會表態；顯見此次公開聲明成立服務處，已和陳福海達成默契。

李文良說，他是以「金門縣長參選人」身分，舉辦這場鄉親服務處成立茶會，時間是今天下午3點，地點在金寧鄉下堡149之3號；強調「讓改變發生，金門可以有一種更好的選擇」。無黨籍的他，會以「沒有包袱、超越黨派」，說明參選理念。

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