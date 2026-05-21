日智庫爆中國研究船「行跡可疑」徘徊台灣！航跡圖曝光

日智庫爆中國研究船「中山大學號」經過台灣東南方、西南方海域時，一直在繞圈子，久久徘徊不去，形成兩個很特別的半圓型軌跡。（取自日本智庫「日本國際問題研究所」）

日本智庫「日本國際問題研究所」近日發表的報告披露，中國正以軍民合用的方式，利用學術研究為掩護，大規模進行灰色地帶行動，侵擾周邊國家。報告以一艘隸屬廣東中山大學海洋研究中心的「中山大學號」為例，表示根據船舶自動識別系統（AIS）追蹤航跡，發現該船非常不尋常，特別在經過台灣附近時「一直繞圈子」，專家認為這種行為非常像是在研究水下的環境，以做為戰時中國潛艦的埋伏地點。

軍事專家王臻明今日在粉專發文，分享「日本國際問題研究所」的報告。該篇在本月14日發表的報告指出，中國正大規模進行灰色區域活動，搜集海洋資料。報告並以「中山大學號」為例說明這種行動的可疑之處。

請繼續往下閱讀...

報告指出，「中山大學號」排水量達6900噸，表面上是中山大學的「海洋綜合科考實習船」，但從AIS追蹤到的航跡圖來看，「中山大學號」非常的不尋常，首先從台灣南方通過台灣海峽，最後再往南前往南海，比起學術考察船舶，更像是一艘「間諜船」。

王臻明引述報告內容強調，尤其是經過台灣東南方、西南方海域時，「中山大學號」一直在繞圈子，久久徘徊不去，形成兩個很特別的半圓形軌跡。專家認為這種情況很像是在研究該處的水下環境，做為戰時中國潛艦的埋伏地點，而在台灣西南方的那處海域，剛好可以封鎖左營軍港，而在台灣東南方的那處海域，則能攻擊通過巴士海峽的美軍艦艇。

特別是「中山大學號」在2025年的下半年活動軌跡更為異常，從台海直接擴展到日本周邊海域，並通過了大隅海峽與種子島附近海域，進入「第二島鏈」地區。整個活動情況完全不像是在進行科學研究，日本海上保安廳也曾就「中山大學號」的活動進行過抗議，認為這艘船在未獲許可下，偷偷進入日本海域活動。

報告指出，中國無疑會主張，自己是在行使《聯合國海洋法公約》中所賦予的「海洋科學調查」權利。然而，一般認為中國的海洋調查船正按部就班地進行情報搜集，其真實目的是為了日後「封鎖台灣」做準備。在南海，中國同樣沿著「九段線」進行海洋調查，這等同於直接無視2016年南海仲裁案的判決結果。

報告最後示警，中國目前的海洋調查行徑，顯然已大幅背離了該條約當初所設想的理念——即為了全人類的利益去深入了解海洋科學環境。大眾必須體認到，中國海洋調查船與中國海警局船艦、武裝漁船如出一轍，皆是中國執行「灰色地帶戰術」的重要推手。

中山大學號。（取自微博）

「中山大學號」非常的不尋常，首先從台灣南方通過台灣海峽，最後再往南前往南海，比起學術考察船舶，更像是一艘「間諜船」。（取自日本智庫「日本國際問題研究所」）

中山大學號在日本周邊海域的航跡。（取自日本智庫「日本國際問題研究所」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法