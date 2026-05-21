為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    日智庫爆中國研究船「行跡可疑」徘徊台灣！航跡圖曝光

    2026/05/21 18:46 即時新聞／綜合報導
    日智庫爆中國研究船「中山大學號」經過台灣東南方、西南方海域時，一直在繞圈子，久久徘徊不去，形成兩個很特別的半圓型軌跡。（取自日本智庫「日本國際問題研究所」）

    日智庫爆中國研究船「中山大學號」經過台灣東南方、西南方海域時，一直在繞圈子，久久徘徊不去，形成兩個很特別的半圓型軌跡。（取自日本智庫「日本國際問題研究所」）

    日本智庫「日本國際問題研究所」近日發表的報告披露，中國正以軍民合用的方式，利用學術研究為掩護，大規模進行灰色地帶行動，侵擾周邊國家。報告以一艘隸屬廣東中山大學海洋研究中心的「中山大學號」為例，表示根據船舶自動識別系統（AIS）追蹤航跡，發現該船非常不尋常，特別在經過台灣附近時「一直繞圈子」，專家認為這種行為非常像是在研究水下的環境，以做為戰時中國潛艦的埋伏地點。

    軍事專家王臻明今日在粉專發文，分享「日本國際問題研究所」的報告。該篇在本月14日發表的報告指出，中國正大規模進行灰色區域活動，搜集海洋資料。報告並以「中山大學號」為例說明這種行動的可疑之處。

    報告指出，「中山大學號」排水量達6900噸，表面上是中山大學的「海洋綜合科考實習船」，但從AIS追蹤到的航跡圖來看，「中山大學號」非常的不尋常，首先從台灣南方通過台灣海峽，最後再往南前往南海，比起學術考察船舶，更像是一艘「間諜船」。

    王臻明引述報告內容強調，尤其是經過台灣東南方、西南方海域時，「中山大學號」一直在繞圈子，久久徘徊不去，形成兩個很特別的半圓形軌跡。專家認為這種情況很像是在研究該處的水下環境，做為戰時中國潛艦的埋伏地點，而在台灣西南方的那處海域，剛好可以封鎖左營軍港，而在台灣東南方的那處海域，則能攻擊通過巴士海峽的美軍艦艇。

    特別是「中山大學號」在2025年的下半年活動軌跡更為異常，從台海直接擴展到日本周邊海域，並通過了大隅海峽與種子島附近海域，進入「第二島鏈」地區。整個活動情況完全不像是在進行科學研究，日本海上保安廳也曾就「中山大學號」的活動進行過抗議，認為這艘船在未獲許可下，偷偷進入日本海域活動。

    報告指出，中國無疑會主張，自己是在行使《聯合國海洋法公約》中所賦予的「海洋科學調查」權利。然而，一般認為中國的海洋調查船正按部就班地進行情報搜集，其真實目的是為了日後「封鎖台灣」做準備。在南海，中國同樣沿著「九段線」進行海洋調查，這等同於直接無視2016年南海仲裁案的判決結果。

    報告最後示警，中國目前的海洋調查行徑，顯然已大幅背離了該條約當初所設想的理念——即為了全人類的利益去深入了解海洋科學環境。大眾必須體認到，中國海洋調查船與中國海警局船艦、武裝漁船如出一轍，皆是中國執行「灰色地帶戰術」的重要推手。

    中山大學號。（取自微博）

    中山大學號。（取自微博）

    「中山大學號」非常的不尋常，首先從台灣南方通過台灣海峽，最後再往南前往南海，比起學術考察船舶，更像是一艘「間諜船」。（取自日本智庫「日本國際問題研究所」）

    「中山大學號」非常的不尋常，首先從台灣南方通過台灣海峽，最後再往南前往南海，比起學術考察船舶，更像是一艘「間諜船」。（取自日本智庫「日本國際問題研究所」）

    中山大學號在日本周邊海域的航跡。（取自日本智庫「日本國際問題研究所」）

    中山大學號在日本周邊海域的航跡。（取自日本智庫「日本國際問題研究所」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播