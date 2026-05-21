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    首頁 > 政治

    感謝歐洲議會通過挺台決議案 林佳龍：台灣持續與歐盟深化合作

    2026/05/21 14:57 記者黃靖媗／台北報導
    歐洲議會全會20日通過「有關第81屆聯合國大會之建議」決議案，重申支持台灣有意義參與國際組織，並關切台海及南海情勢，反對以武力或脅迫片面改變台海現狀。歐洲議會示意圖。（路透）

    歐洲議會全會20日通過「有關第81屆聯合國大會之建議」決議案，重申支持台灣有意義參與國際組織，並關切台海及南海情勢，反對以武力或脅迫片面改變台海現狀。歐洲議會示意圖。（路透）

    歐洲議會全會昨（20）日通過「有關第81屆聯合國大會之建議」決議案，重申支持台灣有意義參與國際組織，並關切台海及南海情勢，反對以武力或脅迫片面改變台海現狀。對此，外交部長林佳龍表示，感謝歐洲議會持續為台灣國際參與仗義執言，台灣將持續與歐盟及理念相近夥伴深化合作，為印太及全球和平、安全與繁榮做出更多努力。

    外交部指出，歐洲議會此一決議特別援引於2024年通過的「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，強調聯大第2758號決議並未決定台灣主權，也沒有提到台灣，不可用此決議排除台灣的國際參與。歐盟應強化對台灣有意義國際參與的支持，以貢獻國際社會福祉。

    該決議另強調，應透過外交途徑，避免台灣海峽及南海衝突升級，反對任何以脅迫或武力片面改變現狀的行為；並與理念相近夥伴深化合作，鞏固台海地區穩定與安全，強化對於脅迫或軍事行動的嚇阻；同時持續捍衛聯合國憲章禁止使用武力原則。決議並呼籲聯合國允許持有台灣護照的社運人士、公民社會代表及記者進入聯合國參與活動。

    林佳龍表示，感謝歐洲議會持續為台灣國際參與仗義執言，台灣將持續與歐盟及理念相近夥伴深化合作，共同維護以規則為基礎之國際秩序、民主自由與人權價值，並積極貢獻國際社會，為印太及全球和平、安全與繁榮做出更多努力。

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