身障者運動需求 張雅琳、沈伯洋籲推「一縣市一適應運動場地」

立法委員張雅琳、 沈伯洋舉行呼籲運動部推動「一縣市一適應運動場地」記者會。（記者田裕華攝）

全國身心障礙國民運動會將在本週六登場，民進黨立委張雅琳、沈伯洋今邀集民團及專家學者召開記者會呼籲運動部推動「一縣市一適應運動場地」回應身心障礙者、高齡者、慢性病者及復健後民眾的日常運動需求。張雅琳強調，真正的運動平權，是每一個人，即使受傷、老去、生病之後，仍然有運動的機會。

張雅琳指出，目前許多健身房缺乏適應設備，公共場館與校園場地也存在無障礙設施不足的問題，顯示運動政策仍過度集中於「健康的人怎麼運動」，忽略需要支持族群的日常運動權益。她呼籲，運動部應全面盤點全國適應運動資源，推動「一縣市一適應運動場地」計畫，讓適應運動從零星示範走向制度化與普及化。

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沈伯洋表示，一縣市一適應運動場地不只是身心障礙者的需求，更是所有人都會面對的公共議題。隨著每個人逐漸老去，長者同樣會有運動需求，因此場地規劃必須真正符合民眾使用需求，並以人權保障為核心，讓不同身體狀況的民眾都能安全、便利地參與運動。他強調，當需求被看見、權利被保障，城市才能朝向更均衡、更友善的方向發展。

沈伯洋認為，推動適應運動場地勢必會有過渡期，無論是既有場館改造或新建場館，都需要時間累積經驗。因此，政府可參考部分國家的作法，在過渡階段導入移動式運動服務，透過行動車輛進入不同社區，搭配教練陪伴，在不同時段提供適應運動支持。如此一來，不僅能先回應民眾想運動的需求，也能為未來各縣市建置固定適應運動場館累積實務經驗。

輪椅夢公園陳國嘉執行長提及，台灣多數縣市仍缺乏真正具備「多元適應運動」功能的場館，這類場館不只是無障礙空間，更應具備通用設計、客製化器材、專屬輔具，並配置適應體育教練及運動治療等專業人員。他呼籲，政府推動「一縣市一多元適應運動場館」，讓適應運動從場館延伸到社區據點，在各地真正落實。

台灣障礙青年協會梁惠芯理事表示，對障礙青年而言，運動不只是治療或維持身體機能，更是建立人際連結、參與社會、找回自信與歸屬感的重要方式。許多障礙青年的生活圈與自我認同，都是從運動開始；但現有環境下，參與運動仍需付出過高成本，推動「一縣市一適應運動場地」時，不能只看場館是否無障礙，更要重視交通可及性，讓障礙者真正到得了、進得去。

在交通方面，台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟建議，未來各縣市規劃適應運動場地時，應優先重視交通可及性，例如捷運、火車站、轉運站或公共運輸便利處，避免場地雖完善，卻讓障礙者「到不了」。

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