統一若是北京唯一選項 學者：兩岸關係只剩時間表

台北海洋科技大學21日舉行「賴總統就職二週年及川習會後的兩岸情勢」座談會，中興大學國際政治研究所教授譚偉恩（左起）、中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛、東吳大學政治學系副教授陳方隅、台北海洋科技大學通識中心助理教授吳瑟致、台灣韜略學會副理事長張宇韶、台北海洋科技大學助理教授林威志等人出席。（記者羅沛德攝）

「賴總統就職二週年及川習會後的兩岸情勢」座談會，今日在台北海洋科技大學登場。中興大學國際政治研究所教授譚偉恩表示，對中國而言，任何不承認九二共識的政治勢力，在北京眼中都會視為敵人「如果統一是北京堅持的唯一選項，兩岸關係就只剩下時間表而已」。

譚偉恩指出，總統就職二週年是在台灣民主化30年的過程之中，他會跟川習會、鄭習會、普習會做一些討論。以習近平為中心的3場會晤，國民黨主席鄭麗文去北京見習近平，從國民黨內部屬性來看，這是政治安排所做的互動，複刻過去國民黨的模式，鄭想要贏得在國內話語權，實際上無法帶來台海安全的穩定。

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川習會部分，譚偉恩談及，川普有美國期中選舉和對外壓力不得不去跟習近平見面，希望中國協助處理伊朗問題及美國部分經濟壓力，這是川普訪中主要目的，至於討論對台軍售比較是像儀式性的意義。普廷與習近平的會面，近年俄羅斯仰賴中共的比例逐漸升高，這次是普廷有求助於習近平的需求，所以是普廷去中國見習近平。

譚偉恩分析，中國在區域的影響力漸漸增加，對台灣而言是負面訊號，但並不代表台灣毫無任何籌碼。賴總統昨天說台灣命運不能淪為他國的籌碼，總統看到華府、國內在野黨紛紛去跟習近平的見面，也認為台灣必須要有自主性。

譚偉恩提到，從國台辦回應總統談話，主要是對接受九二共識及一中原則的立場。對中國而言，可以看出「任何不承認九二共識的政治勢力，在北京眼中都會視為敵人，如果統一是北京堅持的唯一選項，兩岸關係就只剩下時間表而已」。

東吳大學政治學系副教授陳方隅表示，以兩岸關係來看，台灣是在大國夾縫當中求生存，然後慢慢推進實質獨立。李登輝總統卸任前提出「特殊的國與國關係」，後來2000年修正「國籍法」，把國籍定義在中華民國，而不是中華人民共和國，將中華民國與中華人民共和國切開，其實就是互不隸屬。

陳方隅指出，川習會後，對台灣而言是一則以喜、一則以憂，目前華府認為東亞的麻煩製造者是中國，而且2018年後美國媒體都相當一致反中，這是沒有辦法回頭的，至於川普對中國的態度一直都曖昧不明的。

陳方隅表示，習近平這次會面是在「洗腦」川普，可以看出川普會後接受福斯電視台訪問所說的是中共觀點，習近平成功將其觀點刻在川普的腦中，這是習近平的大得分。

陳方隅說，不過，川普身邊的人正努力要把川普拉回來，至於美國政府、美國國會及智庫對台觀點是一致，說不定台灣會因禍得福，因為川普已說要跟賴清德總統通話，所以台灣不必太過關心，不用擔心台美關係出現裂痕。

他強調，接下來兩岸關係不會有太大改變，因為兩岸關係是決定於中國。近期很多人要民進黨廢除台獨黨綱，只能說台灣有很多「有用的白痴」，即便廢除了台獨黨綱，它還是有理由可任意指控你是台獨，中國的要求是不可能停止下來的，不必太理會中國。

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