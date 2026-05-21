為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川普稱「會跟賴清德談」葉耀元：中國一定無所不用其極阻止對話

    2026/05/21 08:18 即時新聞／綜合報導
    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（資料照）

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（資料照）

    美國總統川普20日被媒體詢問是否有計畫致電台灣總統賴清德時說，「我會與他談，我會跟所有人談」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元提出3點提醒。

    葉耀元在臉書PO文表示，川普是一個交易型的領袖，也就是說，他認為要極大化美國的利益，就必須要獨立的跟雙邊談判，找出對美國最好的結果。換言之，賴清德總統要抓緊川普這個特質，講清楚台灣的立場，讓川普了解台灣的國家利益跟美國的國家利益是相互綁在一起的。

    葉耀元指出，川普不大可能只跟賴清德總統談軍購，其他部分（晶片、貿易、區域安全）都會一併討論。所以在會前我們要先準備好什麼事情會被討論，什麼事情我們可以爭取或是必須要讓步。最好在跟川普對話之前，我們可以跟產業界先做好溝通，了解我們如何一併地把各方各界的利益一起帶進討論。

    葉耀元直言，中國一定會無所不用其極的來阻止這場對話，因為川普跟賴清德的對話，將會被中國視為美國認可台灣主權的一個象徵，更會讓中國覺得美國在提升台灣的國際地位。所以我們必須要極力地跟美方溝通，確保美方不會因為中國的干預而重新考慮跟賴總統的對話。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播