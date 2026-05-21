馬辦家變傳有新消息與金溥聰有關？李德維今上廣播說明

馬英九基金會董事、三人調查小組成員。（記者田裕華攝）

馬英九基金會對調查前員工蕭旭岑財政紀律案之三人調查小組下最後通牒，27日若不提出調查報告就開記者會讓真相大白，讓調查小組成員李德維直接點名主導此事的前國安會祕書長金溥聰「到底算哪位？」而李德維透露今天會有新消息出來，是否與金溥聰有關，早上將接受廣播專訪進一步說明。

李德維表示，馬英九基金會的事務，其實不需要公眾有那麼多的關注。也許基金會有他的認知，但三人小組還是認為必須把所有的事實攤在陽光底下，不要被所謂的曲解、汙衊，因此昨天私下有交換意見和回應新聞稿，給社會大眾正確的認知和說明。

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對於基金會稱李德維答應21日要讓提出調查結果，但李認為應由調查小組基於事實需要決定，基金會不能強行設下期限，媒體詢問，是不是和金溥聰的說法有落差？李德維說明，他在溝通過程中完全沒有接觸到「金老師」，但從訪談的人物當中，金確實也佔有一定的角色，而昨天基金會的聲明稿也特別提到金溥聰，他才談到相關事項。

針對目前的調查狀況，李德維表示，調查的狀況當然不能透露，但從3月27日三人調查小組成立以後， 4月3日、6日，三人小組前前後後約詢的人士就有六批，還有不同相關的會議，所以其實前前後後見面、開會已經不下10次。而事實上三人小組是4月20日才收到部分的紙本的資料，4月21日開始約見、約談相關人士。基金會試圖抹黑三人小組好像想要拖延、拒絕有結論是欲加之罪、何患無辭。

至於基金會說提出調查報告的時間只能寬延到27日，李德維表示，「我只能說，Whatever，他開心，跟我無關」。

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