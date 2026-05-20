顧立雄批520前中共軍演「挑釁」 卓榮泰：台灣應維持國防自主能力

中共選在520前夕於西太平洋展開實彈演訓，國防部長顧立雄（右）今備詢表示，有5艘共艦進入24海里接近應變區，並批評中共行為是挑釁。（記者叢昌瑾攝）

中共選在520前夕於西太平洋展開實彈演訓，國防部長顧立雄今備詢表示，有5艘共艦進入24海里接近應變區，並批評中共行為是挑釁，而國軍發布以狙擊手莢艙標定的清晰照片，主要在展現情監偵能力。針對川習會後的台美局勢，行政院長卓榮泰表示，美方反對以武力改變台海現狀的政策並未改變，台灣應持續維持國防自主能力。

國防部昨日揭露影像畫面，指出中共在川習會落幕後，時值520台灣總統就職2周年前的重要時間點，在西太平洋展開實彈演訓。其中，中共解放軍遼寧號航母，除進行戰術飛行、實彈射擊、支援掩護以及綜合救援等演習外，更在台海進行常態化聯合戰備警巡。

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王定宇質詢詢問，對於川習會後及520前後中國相關軍事動作如何看待？卓榮泰回應，自1996年以來，中共軍機、軍艦以各種形式在台海進行軍演或聯合戰備警巡，不斷發生，近期頻率也明顯偏高。針對川習會後及520前後情勢，就個人觀察並無特別顯著變化。

顧立雄則說，中共選在519、520前夕實施聯合戰備警巡，屬於一種行為模式，且當時有5艘共艦進入24海里，已接近應變區。對於台海和平穩定的挑釁到底是誰，這件事情要弄清楚。

王定宇表示，國防部已公布多張清晰、以狙擊手夾艙標定的相關照片。他詢問，國防部發布這些影像的意義是什麼？顧立雄回應，就國軍而言，主要是展現情監偵能力，顯示我方能充分掌握台海情勢。

王定宇說，川習會後外界分析川普與魯比歐說法，整體顯示美方對台政策與承諾未變，但對中國宣稱對台強硬立場採取戰略模糊。川普在空軍一號受訪時談及對台軍售，表示將在「很快的短期內」做出決定；共和黨籍眾議院議長強生也稱，反對中國以軍事手段併吞台灣，國會將堅定立場。王定宇詢問，「很快」決定的時間點為何？

卓榮泰回應，難以預估具體時間，但從川普及美國國會領袖、國務卿魯比歐的說法來看，美方對台政策並未改變，對中共也未做出新承諾，仍維持反對以武力或強迫方式改變台海現狀立場。在此基礎下，台灣應持續維持足夠的國防自主能力，且美國有10位以上議員也希望美國政府盡快核准140億軍購，他認為，還是有一個力量在維持現狀。

王定宇批評在野黨主導的特別條例應該叫「卡卡條例」，要求就LOA（發價書）提出專案報告，經立院同意才能編預算，與過去特別條例先編預算再審查不同，恐導致程序延宕，其實這是立法上的瑕疵。

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