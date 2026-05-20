票投國民黨、孩子上戰場？卓揆：「票投國防預算」不會上戰場

藍白立委大砍對美軍購、無人機預算，有網友用AI做出比較圖，質疑「票投國民黨，孩子上戰場」。（擷取自網路）

立法院通過7800億縮水版國防特別條例，藍白立委刪除包含無人機預算在內的商購、委製預算項目。民進黨立委鍾佳濱今日質詢問及，商購和委製都被刪掉，無人載具難道要等中共打來才要準備嗎？未來戰場型態是什麼，是「票投國民黨，孩子上戰場」，還是「票投民進黨，無人機上戰場」？行政院長卓榮泰回應，「票投國防預算，台灣不會上戰場」。

行政院已通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，將送至立法院審議。鍾佳濱在立法院會質詢表示，台灣只通過上限7800億元的軍購特別預算，外界都在關心刪掉商購和委製，對於國防的影響，外界也在看台灣要怎樣強化國防。

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鍾佳濱問及，後續要如何補足缺口，院長會不會覺得不太樂觀？還是正面看待？卓榮泰回應，這次特別預算討論的過程當中，我們當然發現很多阻力，通過7800億元之後，至少有得到一部分，但這讓美方感到非常失望。

鍾佳濱批評，預算有不足之處，要如何守護台灣的民主自由？在野黨處理軍購仍用傳統思維，認為不必商購和委製，有發價書才有預算，還用得是美軍現役武器來限縮軍購，真的難以對應未來的戰場。

鍾佳濱提及，未來的戰場型態是什麼？「票投國民黨，孩子上戰場」，還是「票投民進黨，無人機上戰場」？如果你是民眾，你要選哪一個？當然是無人機上戰場啊，後者成本低很多。

「中國攻來的時候，會用無人機海消耗台灣高價的攔截飛彈！」鍾佳濱說，中國會以數量來壓制，就像烏克蘭攻擊莫斯科後方一樣，用無人機造成破壞，用低成本的無人機造成台灣大量的損害，這才是我們最擔心的；卓榮泰回應，「要我選擇的話，我會選擇票投國防預算，台灣不會上戰場」。

鍾佳濱又問，對付無人機是要用無人機嗎？國防部長顧立雄說，可以用攔截的無人機。鍾接著說，這次被刪掉的商購和委製，就是把無人機給刪掉了；院長有說有三條路可以走，再提軍購特別預算，擴大追加預算的規模，或放到年度預算，這具可行性嗎？卓榮泰回應，這是依照憲法我們所想到的。

鍾佳濱指出，有民間人士提到第四種，就是提出無人載具的特別條例，其實就是要創造無人載具的產業。建議可用5年5500億元，打造一個創建產業的特別條例，政府要不要推動？

卓榮泰表示，如果從市場需求、技術研發等方面，甚至用更多法規來調整或鬆綁，來形成一個產業鏈的話，值得來做思考，就像中小微企業的轉型升級一樣。

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