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    首頁 > 政治

    網傳總統哥本哈根峰會錄影致詞耗千萬 外交部：有心人士變造資訊抹黑

    2026/05/20 16:59 記者黃靖媗／台北報導
    總統賴清德12日應丹麥民主聯盟基金會邀請，以錄影方式在「哥本哈根民主高峰會」發表英語演說。社群平台PTT上有匿名網友秀出「合約照片」聲稱，該演說耗資30萬歐元（約新台幣1100萬元）。（圖擷取自PTT）

    總統賴清德12日應丹麥民主聯盟基金會邀請，以錄影方式在「哥本哈根民主高峰會」發表英語演說。社群平台PTT上有匿名網友秀出「合約照片」聲稱，該演說耗資30萬歐元（約新台幣1100萬元）。（圖擷取自PTT）

    總統賴清德12日應丹麥民主聯盟基金會邀請，以錄影方式在「哥本哈根民主高峰會」發表英語演說。社群平台PTT上有匿名網友秀出「合約照片」聲稱，該演說耗資30萬歐元（約新台幣1100萬元）。對此，外交部今日表示，經查證該合約圖片是遭有心人士變造，企圖抹黑我政府參與國際會議的正當性，外交部表達嚴正譴責，我國政府相關單位也將展開調查。

    PTT網友聲稱，總統賴清德為了在「哥本哈根民主高峰會」上錄影致詞8分鐘，贊助民主聯盟基金會30萬歐元。

    外交部表示，「哥本哈根民主高峰會」由丹麥民主聯盟基金會自2018年起舉辦。基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）自2019年起每年均邀請我國政府參與，為台灣長期重要合作夥伴。2019年我國時任外交部長吳釗燮親自出席致詞；自2020年起，我國總統均應邀以錄影方式致詞；2025年前總統蔡英文更以卸任元首身分親赴峰會現場演說；賴清德總統今年亦應邀以錄影方式發表演說。

    外交部表示，我國歷年應邀參與該高峰會的情形均公開透明，目的是積極響應國際民主價值，爭取國際社會對民主台灣的支持。

    外交部嚴正指出，網路流傳所謂台灣民主基金會與丹麥民主聯盟基金會的合約圖片，經查證是遭有心人士變造。相關言論企圖抹黑我政府參與國際會議的正當性，對於此類打壓我國外交成果的惡意行徑，外交部表達嚴正譴責，我國政府相關單位並將展開調查。

    外交部：中國外交部出言批評後 相關不實訊息即在網路社群擴散

    外交部也注意到，中國外交部日前公開聲稱「哥本哈根民主高峰會充滿意識形態偏見，執意邀請『台獨』分子大放厥詞」，其後相關不實訊息隨即在網路社群與特定平台擴散，攻擊我國參與哥本哈根民主高峰會的正當性，顯示相關言論與訊息是結合中國官方譴責、資訊操弄與網路輿論擴散的系統性操作，意圖打擊台灣參與國際民主交流、削弱國際社會對台灣的支持。

    對於此類惡意操作與相互呼應的言論，外交部再次強調，我國參與國際民主對話一向秉持公開、正當與透明原則，絕非任何中方或有心人士片面說法所能抹煞。

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