賴總統推0-18歲成長津貼 沈伯洋：18歲後城市接手把年輕人推向國際

台北市長參選人沈伯洋20日拜會台北市議會民進黨團，接受媒體聯訪。沈伯洋說，中央先把育兒壓力減輕，18歲後由城市接手，把年輕人推向國際，這是台北市能做的。（記者張嘉明攝）

賴總統今發表就職兩週年演說，宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，其中一項是提供0歲至18歲成長津貼，每人每月5000元。對此，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今拜會台北市議會民進黨團受訪時，被問到賴總統的發言內容，沈認為中央先把育兒壓力減輕，18歲後由城市接手，把年輕人推向國際，這是台北市能做的。

沈伯洋表示，由於內容較多，粗略來說，對一般市民感受而言，總統最主要當然是對內施政與對外的外交。外交上持續和國際盟友站在一起，也很需要國際信任，前陣子軍購在立法院的表現，其實是很破壞信任的事情，外交體系一直在維持現任，還是希望這件事不要落掉。

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沈伯洋指出，內政方面，大家最關心的當然是民生經濟，經濟成長率雖高，但總統也有提到，不能只是特定產業，要當領頭羊的角色，帶動其他產業一起，以及上有老、下有小的「三明治」家庭如何過上更好的生活，中央並公布一系列育兒政策，例如提供0歲至18歲成長津貼，減輕家長負擔。

城市可以做的，沈伯洋說，是思考過了18歲之後，能否銜接帶領這些年輕人往前進、擁有在這座城市打拚的基金，「中央先減輕育兒壓力，帶上來之後再由城市接手，把年輕人推出去、推向國際」，這是台北市能做的。

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