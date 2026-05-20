白營徵召邱臣遠 地方「草民」有人質疑是否藍白合破局

民眾黨新竹縣議員林碩彥（左2）直言，他被黨中央勸退，留守議會繼續選新竹縣議員，尊重新竹市副市長邱臣遠（右2）獲徵召選竹北市長。（資料照）

新竹市副市長邱臣遠將接受民眾黨徵召選新竹縣竹北市長，在新竹縣的「小草」群中激動起千層浪，有人力挺，有人納悶：說好要跟國民黨共推最強候選人，如今黨中央直接徵召空降，推出自己的優先人選，這是否代表藍白合其實是破局的？

民眾黨一路表態也要選竹北市長的新竹縣議員林碩彥說，他尊重黨中央的決定，會配合留守新竹縣議會內，持續為竹北與新竹縣努力，這次的竹北市長，他就不選了，改領軍白營年底要在新竹縣參選公職的同志們，目標是讓民眾黨在新竹縣議會的席次足以成立黨團，以發揮更大的監督力量。

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他說，表態要選竹北市長後，許多鄉親、支持者以及黨內夥伴都很關心，民眾黨在竹北市的布局與未來方向，也有許多人不斷給予他鼓勵、期待，他也開始著手擬訂竹北未來的整體發展方向。但政治不該只是口號，更不是只考慮個人。近日經跟黨中央多次溝通與協調後，審慎思考決定尊重黨中央整體戰略布局與徵召的安排，他將繼續投入縣議員的選舉，承擔責任也顧全大局。

不過部分新竹縣的白營支持者卻認為，國民黨都說竹北市長是特殊選區了，未來跟他們會有整合的討論，如今黨中央卻空降徵召邱臣遠，是不是代表根本沒有要與國民黨共推人選？代表藍白合其實是破局的嗎？

畢竟在跟國民黨一起初選推出最強人選的共識下，藍營內部正積極準備辦初選，民眾黨卻沒有初選，加上國民黨地方支持者認為邱臣遠並不了解新竹縣，未來雙方要怎麼整合？

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