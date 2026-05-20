就職2周年》賴清德：國民黨以「綠友友」為藉口 刪無人機預算衝擊國防

賴總統今天上午召開執政兩週年記者會並發表談話。（記者塗建榮攝）

藍白主導三讀通過的「國防特別條例」刪除無人機產業發展等相關預算，國民黨立委並質疑政府圖利「綠友友」。總統賴清德今（20日）反批，國民黨以所謂「綠友友」做為刪除無人機產業的說法就是一個藉口，勢必對國防造成嚴重衝擊，呼籲勿以貼標籤、抹黑的方式，而應回歸國家需要、法律及預算審查規定進行。

賴總統今天上午召開執政兩周年記者會並發表談話。媒體關切，國防特別條例被大幅刪除無人機相關預算，可能造成什麼影響？包括雷虎等無人機業者憂心產業發展，在野黨卻質疑無人機廠商是「綠友友」。

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對此，賴總統表示，無人機的發展對國防來講非常重要，不管是在俄烏戰爭、或在中東戰爭當中都可以看得出來，因此在野黨聯手刪除無人機產業的發展、或是無人機的採購，勢必對國防造成嚴重的衝擊，也會影響台灣國防產業的自主發展，對台灣非常嚴重。

賴清德說，政府一定要亡羊補牢，發展無人載具產業，台灣的工業基礎非常好，有能力發展國防自主產業，一方面保護自己國家安全，一方面是推動經濟發展。

話鋒一轉，賴清德批評，至於國民黨以所謂的「綠友友」做為刪除無人機產業的說法，基本上就是一個藉口。國民黨利用「綠友友」這種藉口，不單單是在國防軍事預算上面，在太陽能產業的發展也是如出一轍，但現在可以看得出來，太陽能光電的發展的業者，其實各黨支持者都有，因為它來自台灣社會，國民黨執政縣市出問題的還更多。

賴清德呼籲，面對國家安全跟產業發展的無人機產業，不要用貼標籤，也不要用抹黑的方式來進行刪除，應該要回歸國家的需要，回歸法律、預算審查規定來進行，不要預設立場，特別是用「莫須有」的罪名、用藉口來設定前提，不讓無人機的產業預算進入審議。

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