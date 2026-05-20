游淑慧諷沈伯洋「假掰之鎚」 周軒點出「萬安保母團」謬誤

議員游淑慧表示，沈看了蔣市府的開放資料才知道北市問題，並稱其為「假掰之鎚」；政治工作者周軒則反批游淑慧的言論是「本日最大笑話」。（資料照）

民進黨台北市長參選人沈伯洋團隊傳出有1套「市民之槌」AI工作流程，分析了1999市民陳情、爬梳北市議員歷年質詢關切議題。不過國民黨籍台北市議員游淑慧對此表示，沈看了蔣市府的開放資料才知道北市問題，並稱其為「假掰之鎚」；政治工作者周軒則反批游淑慧的言論是「本日最大笑話」。

周軒引述本報報導，表示游淑慧發文為了沈伯洋把1999資料餵AI模型跑去台北市十大民怨，嗆沈伯洋：「得看了蔣市府的開放資料，才知道台北市的問題。」周軒笑說：「不然是要看游淑慧的臉書才知道台北市的問題嗎？『萬安保母團』已經進入『為賦新辭強說愁』的境界了！」

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許多網友也留言表示：「有資料可以看，還沒有發現問題的蔣中央，不是更可笑？」、「不看資料不然是要觀落陰嗎？」、「原來不用看資料就能處理事情？」、「蔣市府手握一堆資料，但不知道市政問題在那裡，最厲害，不知所以無作為。」、「她當那麼多屆巿議員，為什麼看不到巿府的問題呢？」、「原來就是因為沒看資料才會說出南鼠北送啊～」、「所以蔣市府有資料不用，才是大問題吧？」

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