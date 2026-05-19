林國漳、韓瑩小額募款上線 「數字密碼」號召翻轉宜蘭

林國漳與韓瑩限量專屬回饋禮，「宜蘭帽T」（左）、「宜蘭要瑩T」（右）。（林國漳競辦提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳與宜蘭市長參選人韓瑩，雙方小額募款網站同步上線。這次募款特別將「2026年11月28日」大選投票日化為數字密碼，分別推出「2026元」與「1128元」小額捐款門檻，可獲贈「宜蘭帽T」、「宜蘭要瑩T」專屬回饋禮，各自限量500件與200件，號召鄉親用實質行動翻轉宜蘭。

林國漳競選辦公室表示，在宜蘭深耕法律超過30年的「全民縣長」林國漳，推出限量500件的「宜蘭帽T」，設計以三色線條拼寫出「yilan」，代表他30年來守護基層的足跡，右上方的「龜山島」圖示更是宜蘭人的精神指標，為呼應2026年為改變宜蘭的關鍵一年，「宜蘭帽T」募資門檻特別訂為2026元。

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另，競辦表示，「新好市長」宜蘭市長參選人韓瑩，則推出限量200件的「宜蘭要瑩T」，設計延續先前網友頻頻敲碗的black-pink撞色風格，為凝聚11月28日 的勝選氣勢，特別將募資門檻設定為1128 元，象徵「1128，宜蘭要瑩（贏）」。

林國漳與韓瑩共同號召，宜蘭未來正值關鍵期，期盼鄉親成為宜蘭隊最堅實的後盾，用小額募款的實質力量，支持「全民縣長、新好市長」，在11月28日贏回宜蘭的光榮。

韓瑩小額募款網站上線。（林國漳競辦提供）

林國漳小額募款網站上線。（林國漳競辦提供）

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