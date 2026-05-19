盧秀燕喊話賴總統宣示不獨立 何欣純回送她3建議

民進黨台中市長參選人、立委何欣純（左二）對台中市長盧秀燕喊話要賴總統宣示不獨立大表不滿，要盧「不要為反而反」。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕今稱要建議總統賴清德3件事，包括呼籲賴總統公開宣示「不會宣布獨立」，民進黨台中市長參選人、立委何欣純直呼，不可思議，尤其盧秀燕才訪美回來，應最清楚無論國人還是國際都認為中華民國台灣是主權獨立的國家，她也回送盧秀燕3建議，「真心誠意愛台灣，作為國會最大黨不要為反而反」。

美國總統川普日前川習會後被問及台灣議題，直言「他不希望有人走向獨立」；盧秀燕今選520前夕喊賴總統，建議賴總統做3件事，一是儘快消除國際社會疑慮，應「儘快宣佈台灣不會獨立」；另為「怕民進黨說一套做一套」，請身兼民進黨主席的賴清德應「刪除台獨黨綱」，第三就是「守護中華民國要真心誠意」。

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何欣純說，盧秀燕訪美回來沒多久，「難道不清楚中華民國台灣是主權獨立的民主國家，無論是在國人心中，或是在國際上，都是肯認台灣的國家地位的」。

何欣純說，她也要送給盧秀燕及對手、立法院副院長江啟臣3項建議：

第一，維持現狀早已是全民共識，無需刻意操作；第二，經濟優先，民生第一，不要棄產業不顧；第三，真心誠意愛台灣，作為國會最大黨，「不要為反而反」。

何欣純說，目前的現實是，被藍白砍掉的4700億，是打造無人機非紅供應鏈的關鍵，是台中產業的突破點，更包含多項國防自主項目，絕對不只是表面上的數字而已，這筆預算牽動台灣的國防自主，更衝擊台中的產業發展與就業機會，若盧與江兩人真心掛念台灣、心存台中，就更應該要有實際行動表態支持軍購護台灣，不要否決政院的補救方案。

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