北市價購聯開宅153戶作幸福住宅 秦慧珠：也應考慮長者權益

關渡站聯開宅未來將作為幸福住宅使用。（捷運局提供）

台北市政府今年編列追加預算40億元價購關渡、龍山寺、港墘、辛亥與中山站捷運聯開宅作為幸福住宅，試圖減輕青年夫妻家庭居住負擔，合計153戶。議員秦慧珠今（19日）在工務部門質詢指出，目前分配方式不公平，也須考量長者權益。

議員詹為元也提醒，洗手間是長者最容易跌倒的地方，但社宅廁所扶手設置未有統一規定，應納入標配。都市發展局允諾檢討資源配置，盡快開會討論加裝扶手可行性與標準化設計。

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捷運工程局今天至市議會交通委員會專案報告捷運聯開宅處分案，提到台北市境內3房以下且40坪以下，由市庫挹注住宅基金，配合聯開宅租期，以市價分年價購作為社宅使用，包括關渡站6戶、龍山寺站11戶、港墘站18戶、辛亥站37戶、中山站81戶，合計153戶，提供青年、婚育家庭居住。

「不能有一個幸福的老年嗎？」秦慧珠表示，153戶全數轉作幸福住宅對長者並不公平，也不夠周延，建議可以用於擴增青銀換居的房型。現今青銀換居媒合率低，有長者反映是因社宅位處偏遠不符所需，但聯開宅不同，鄰近捷運站，適合長者居住，此外，超高齡社會與少子化浪潮下，社宅越蓋越多，部分優先供給經濟弱勢、青年和育有年幼子女的家庭，雖可理解，仍希望市府能夠重視長者的居住權，通盤檢討政策別讓老人淪為「弱勢中的弱勢」。

詹為元也說，長者入住社宅比例約10%至20%，研究顯示廁所浴室濕滑容易跌倒，然社宅廁所未有統一規定，而且即便有無障礙房型，老人也不一定能夠申請得到，但確實有需要，呼籲未來新建社宅廁所將扶手列入基本配備，其他住戶可能也會用到，市府應邀集專家學者給予具體建議。

都發局回應，價購的聯開宅規劃作為「幸福住宅專案計畫」資源，於交通便捷地點提供穩定且可負擔的住宅，協助新婚及育兒家庭兼顧就業與家庭照顧需求，強化青年族群留居台北的意願。長者居住需求則透過社宅、青銀換居等既有方案加以因應，後續將就整體住宅政策與社宅資源分配角度，持續檢討並照顧各族群的居住需求與資源配置。

都發局住宅工程科長何家偉說明，目前社宅5%無障礙戶廁所，已依無障礙相關法令設置無障礙設施及設備，一般戶並無裝設輔具，例如廁所設置扶手。一般戶設置扶手可能影響廁所使用面積及設備，不過經評估可提升社宅高齡者居住便利性及安全性，將儘速召開會議，針對社宅廁所加裝扶手的可行性與標準化設計，進行深度討論。

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