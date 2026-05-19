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    首頁 > 政治

    吳宗憲首場大型造勢 營造藍白合氛圍

    2026/05/19 20:54 記者江志雄／宜蘭報導
    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（中）今晚舉辦首場大型造勢，台北市長蔣萬安（右）到場力挺。（記者江志雄攝）

    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（中）今晚舉辦首場大型造勢，台北市長蔣萬安（右）到場力挺。（記者江志雄攝）

    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天（19日）晚間舉辦「團結宜蘭走新路」首場大型造勢活動，宜蘭縣議長張勝德、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠公開力挺，台北市長蔣萬安也以宜蘭女婿身分站台助講，營造藍、白大團結氛圍。

    在國民黨宜蘭縣長初選中落敗的張勝德，公開表態力挺吳宗憲，希望年底把他送進宜蘭縣政府上班，延續縣長林姿妙的政策。陳琬惠則向小草喊話，要全力支持吳宗憲。

    吳宗憲說，透過財劃法修法，為宜蘭爭取128億元，作為社會福利及基層建設經費，讓縣內65歲以上長者免繳健保費，他舉林姿妙當年推動營養午餐免費為例，大家都說不可能，但後來做到了，他主張65歲以上免健保費也有辦法做到。

    蔣萬安大讚吳宗憲提出的政見都有「打到痛點」，對縣政發展非常有遠見，像是北士科跟宜科「雙科合作」，促成產業連結與人才交流，也注意到宜蘭通勤族「手拿兩張卡」的不便，積極推動北北基桃宜TPASS整合方案，讓宜蘭人一起享用TPASS 1200用到飽，很期待未來台北與宜蘭充分交流、積極合作。

    吳宗憲（中）與宜蘭縣議長張勝德（右）、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠同台，營造藍白合氛圍。（記者江志雄攝）

    吳宗憲（中）與宜蘭縣議長張勝德（右）、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠同台，營造藍白合氛圍。（記者江志雄攝）

    支持者高喊吳宗憲當選。（記者江志雄攝）

    支持者高喊吳宗憲當選。（記者江志雄攝）

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