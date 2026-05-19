藍營建議蘇巧慧辦「互不隸屬公投」綠營：維持現狀就是維持主權獨立 無需再公投

關於民進黨台獨黨綱議題，國民黨新北市議員呂家愷（持麥克風）建議民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧再次提案修憲或修法，甚至舉行「互不隸屬公投」，一次了斷。（呂家愷辦公室提供）

台北市長蔣萬安日前質問民進黨是否刪除台獨黨綱？國民黨新北市長參選人李四川說，民進黨新北市長參選人蘇巧慧應對外說明「如果有台獨黨綱，要不要去修」？蘇巧慧競選辦公室今指出，台灣與對岸兩個國家互不隸屬是全民共識；國民黨新北市議員呂家愷認為重點是在「修憲」，而不是說了什麼，他建議蘇巧慧再次提案修憲或修法，甚至年底舉行「互不隸屬公投」，一次了斷。

民進黨新北市議員翁震州回應，台灣是主權獨立的國家，國號叫中華民國，這是主流民意，更是大家的共識，從過去到現在各項民調看來，兩岸之間是國家對國家的關係，已經是絕大多數人民的認同，維持現狀就是維持台灣的主權獨立，根本無需再做任何公投。

請繼續往下閱讀...

呂家愷指出，對於立委蘇巧慧於2017年的兩國論修憲提案，蘇巧慧競選辦公室今說是「台灣與對岸，兩個國家互不隸屬」，呂家愷質疑「這不是故意劃錯重點，就是在刻意模糊焦點」，他說，重點在「修憲」，是做了什麼，而不是說了什麼，「如果蘇巧慧認為自己沒錯，強烈建議蘇巧慧乾脆一次了斷，就兩個國家互不隸屬，馬上再次提案修憲，也可以修法，順便把陸委會改名，或把大陸事務歸外交部來管，甚至年底舉行『互不隸屬公投』」。

呂家愷說，從目前的憲法精神、到法律的實際執行、甚至部會的工作推動，都是以兩岸「互不承認主權，互不否認治權」來進行，如果真要打破這種說是模糊也好，說是默契也好的現行兩岸定位，當然可以，那就請蘇巧慧來領銜推動，「不要老是說一套，做一套，神是妳，鬼也是妳，永遠都在騙人」。

翁震州指出，新北市長選舉談的是對城市的願景和政見，蘇巧慧至今已提出各項政見爭取市民支持，殊不知藍營卻在520前夕，在兩岸議題瘋狂跳針，意圖用意識形態打地方選戰，而不是提出更多實質政見，由此可見，藍營對於新北市選情感到緊張，卻吐不出可以真正回應市民需求、解決市政問題的具體方案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法