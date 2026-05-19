南港LaLaport威秀冒煙 警報被抓包沒響 周軒批：北市府螺絲掉滿地

南港LaLaport威秀影城昨（17日）驚傳爆米花機過熱冒煙。（judy09_11授權提供）

南港LaLaport威秀影城昨（17日）驚傳爆米花機過熱冒煙，讓整個電影院煙霧瀰漫，所有電影場次都取消。台北市消防局稱，火警自動警報設備及緊急廣播設備皆有啟動，不過政治工作者周軒指出，現場很多民眾反映沒聽到警報聲，消防局再去跟業者確認，才發現消防總機是有問題的。讓他批評，「台北市政府的螺絲，真的掉滿地阿⋯⋯」。

周軒在臉書發文表示，針對南港LaLaport威秀影城爆米花機冒煙，台北市政府一開始對外說，火警自動警報設備及緊急廣播設備皆有啟動。但許多當時在現場的民眾都反映，事實根本不是這樣，火警警報完全沒有響，防火設備也沒有啟動。

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周軒指出，今天國民黨台北市議員王欣儀質詢時，詢問台北市建管處第一時間有沒有去現場稽查？台北市建管處回應，他們沒有馬上去稽查，因為消防局沒有告訴他們，建管處今早才到現場稽查，發現防火電捲門基本上根本不會動，到今天才裁罰業者。

周軒再指，台北市消防局今天也才承認，警報確實沒有響。是因為民眾在網路上反映沒聽到警報聲，台北市消防局再去跟業者確認，才發現消防總機是有問題的。台北市消防局還說，他們後來才發現，原來當場業者是把消防警報調成手動模式，讓王欣儀議員質疑，「為什麼你台北市政府可以用不確定的資訊，就對外發布說消防警報有啟動呢？」。

對此，周軒怒轟，警報沒有響、防火電捲門失效、排煙有啟動，但是顯然排煙功能不足，「台北市政府的螺絲，真的掉滿地阿⋯⋯」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「沒辦法啊，號稱會做事的副市長跑去新北市選舉了！蔣寶寶什麼都要問中央才能處理，台北市民自求多福吧！」、「一定是中央沒有制定火災警報相關法令的關係」、「看來這個市府是從上爛到下，這樣市民的生活會有基本的保障嗎？」、「你確定是螺絲可能鬆了？搞不好連螺絲都沒有」。

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